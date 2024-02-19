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收起萌樣上工了！中台灣燈會9警犬出任務 民眾合照有但書

警犬萌翻，大小朋友爭相合照。（警方提供）

警犬萌翻，大小朋友爭相合照。（警方提供）

2024/02/19 13:16

〔記者許國楨／台中報導〕中台灣元宵燈會16日起在台中中央公園登場，市警局也出動警犬隊的9隻警犬，在現場執行偵爆、緝毒工作，可愛模樣萌翻大小朋友也爭相拍照，台中市刑大表示，民眾若遇見警犬執行勤務時，記得勿上前撫摸或刻意驚擾，但勤務結束閒暇之餘，歡迎與警犬一起拍照合影。

2024中台灣元宵燈會16日起於水湳中央公園正式登場，此次燈會共有八大主題燈區可探索，不僅首次推出氣勢磅礡的76米水上巨龍主燈、可愛爆表的馬卡龍燈，還有神祕奇幻的「夢境森林燈區」，由於是全台最大的單一場域燈會，為因應園內多元地形地貌及幅員遼闊，除布署警力現場秩序維護及交通疏導，警犬也現身配合執勤。

台中市刑大表示，警犬隊在活動10天期間，每天都會布署偵爆犬、緝毒犬，包括5隻緝毒犬Tiny、Candy、Uhoo、Google、Lala，以及4隻偵爆犬Pinky、Bobby、Ninja、Audi，一共9隻警犬會協勤，期前由偵爆犬實施場撿安全維護，燈會開始後由緝毒犬於場區內加強各燈區巡邏偵蒐。

對於如有攜帶違禁物品（爆裂物或毒品）將可第一時間發現、排除，確保現場賞燈民眾安全，而民眾看到警犬認真嗅聞模樣也直呼可愛，萌翻大小朋友，市刑大表示，遊客看到警犬執勤時，不要上前撫摸或刻意驚擾，但歡迎遊客在警犬結束勤務時，一起拍照留念。

警犬萌翻，大小朋友爭相合照。（警方提供）

警犬萌翻，大小朋友爭相合照。（警方提供）

台中市警犬隊共9隻警犬投入燈會勤務。（警方提供）

台中市警犬隊共9隻警犬投入燈會勤務。（警方提供）

台中市警犬隊共9隻警犬投入燈會勤務。（警方提供）

台中市警犬隊共9隻警犬投入燈會勤務。（警方提供）

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