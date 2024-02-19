「晚安小雞」案發生在台灣會怎樣？ 呂秋遠曝悲哀劇本掀熱議

網紅「晚安小雞」與共犯「阿鬧」因為在柬埔寨拍攝造假影片，遭當局判刑2年，引發外界熱議。（翻攝自《柬中日報》）

2024/02/19 06:13

首次上稿 02/18 23:29

更新時間 02/19 06:13

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「晚安小雞」與共犯「阿鬧」因為在柬埔寨拍攝造假影片，故意損柬國形象，事件曝光才沒幾天就遭當局判刑2年。對此，知名律師呂秋遠設想同樣的事情發生在台灣會是什麼狀況，引發網友熱議。

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「晚安小雞」與「阿鬧」為了衝流量，本月13日在柬埔寨直播時造假被毆，事後被柬國警方發現造假，2人也坦承自導自演，請求柬方給他們自新的機會，但柬國西港初級法院認定二人觸犯煽動製造社會動亂罪，16日判2人有期徒刑2年、罰款400萬元瑞爾（約台幣3萬元），可上訴。

對此，呂秋遠在臉書發文表示，整起事件從造假手法敗露到被判刑，只有短短幾天時間，「這種所謂的司法效率，著實令人瞠目結舌。不過，同樣的內容，如果在台灣拍攝，會是什麼狀況呢？首先，這支影片當然會火紅，接著，警方會出面澄清並無此事，但是小雞與阿鬧會出來哭訴，說這一切都是真的，人都被打成這樣了，怎麼可能拿自己的生命開玩笑？網友們則會說，這一切都是台灣警方粉飾太平，台灣治安已經到了無可救藥的地步，蔡英文不用下台嗎？」

呂秋遠說：「隨著輿論延燒，整個事件會陷入羅生門，網路上會分裂成兩個陣營，有人支持小雞，認為台灣就是爛，有人開始抽絲剝繭，認為場景不對、情節不合理......就這樣過了一星期，網路還在吵，警方的澄清沒人在意。最後，終於真相大白，確實是網路操作而已，要讓台灣的形象變爛，但是自己的點擊與營收變好，只有部分的社會輿論抨擊造假，另一部份的輿論則是為小雞叫屈『現在是怎樣？台灣都沒有言論自由了嗎？政府現在要戒嚴了是不是？顏色不對，就什麼都不對嗎？』」

呂秋遠表示，「之後檢察官總算介入偵辦，在歷經半年後，小雞與阿鬧可能被起訴『不指定犯人誣告』罪，在過程中，他們與律師、議員、立委一起開了幾次的記者會，不斷抨擊政府限制言論自由，風向逐漸有些改變，認為這就是網友的惡作劇而已，為什麼要拿大砲打小雞？起訴後，眾人抱屈，兩人抱流量，再度賺了一波。終於等到法院開庭，他們在開庭前再度痛批政府，認為只是拍模擬劇，為什麼要大驚小怪？明明就是司法迫害。歷經2年的審判後，終於判決確定，法院認為，兩人的行為雖不合理，但未達誣告之確信，因此無罪。兩人在立委、議員、律師的陪同下，再度出來開記者會，痛批台灣政府浪費司法資源，迫害善良百姓，就這麼結案了。」

呂秋遠無奈表示：「你覺得我在胡說八道嗎？不，這就是民主國家。而有人，平常就喜歡戲弄這個民主國家，但是到了柬埔寨，還以為自己就在台灣，所以才會淪落至此。如果，這則新聞真的給我們什麼啟示，就是『請好好珍惜這個民主自由的台灣』。在許多國家，你不一定有辦法找律師，也不見得可以有司法體制保護你，當你用不尊重這個國家的方式，戲弄這個國家的人民，是會被迅速關押的。」

最後呂秋遠說：「這也解釋了為什麼他們的下場，引不起台灣人的同情，因為有很多台灣網紅，為了流量，正在無情的欺負自己的國家，但是突然發現，原來柬埔寨會幫我們出氣，就覺得彷彿找到了知音，渾然忘了無罪推定、罪刑法定、程序正義等等基本法治原則。惡人要有惡人磨，是吧？」

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