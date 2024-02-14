沒算到犯官符？女命理師組詐欺集團 騙子全是「高年級實習生」

45歲劉姓女命理師（圖左）涉嫌成立詐欺集團，她平時四處講授命理課程。（警方提供）

2024/02/14 18:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市張姓女子誤信愛情騙術，被謊稱是南蘇丹（位於非洲）的戰地醫生詐走900萬餘元，警方去年底抓到以劉姓女子為首的詐欺集團，5女2男共7人，都是40至50歲中壯年人，宛如電影版的高年級實習生，令警方訝異的是，劉女還是命理師，她卻沒算到自己「犯官符」（訴訟是非），全案依詐欺罪法辦。

中市警局刑警大隊科偵隊調查，張女去年4、5月間，在網路認識自稱在南蘇丹的戰地醫生，雙方談起異地戀情，這名軍醫又說，他想送張女禮物，卻需要運送費用，或他即將退休，要把鉅額退休金送給張女，張女陸續匯款900萬餘元，包括匯款支付海運運費、反恐證明、索賠證明、醫藥費等等，詐欺集團之後又向張女索求銀行帳戶，請張女把匯入其存摺的錢領出，讓張女成為人頭帳戶與面交車手，行徑相當惡劣，張女報案後，警方報請台中地檢署指揮。

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警方去年底持搜索票，逮捕45歲劉姓女命理師與共犯共7人，其中一名車手，還手持盜領鈔票拍照，警方發現，包括劉女在內，此詐欺集團成員，年齡平均落在45歲至50歲，有如電影版的高年級實習生，劉女不但是命理老師，還四處授課，卻沒幫自己趨吉避凶，全案依詐欺罪法辦，不過，台中地檢署裁定交保，這7人並未被羈押。

詐欺集團的中年車手，手持鈔票拍照畫面。（警方提供）

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