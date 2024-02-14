21歲護專女春節失聯 母弟北上尋人原是會男網友

陳姓女護專生於大年初一失聯4天。（擷取自陳女臉書）

2024/02/14 16:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕高雄三民區陳姓女護專生於大年初一北上台中，原告知家人當晚返家卻失聯4天，由於最後手機聯繫定位在台中高鐵站，母、弟趕到站內在茫茫人海中找人，經台中警方查到曾在后里等區出現，今天（14日）派員前往后里區黃家查訪，查出聶女與黃姓網友待在高雄市新興區。

「我才剛跟女兒從日本旅遊回來」，聶姓媽媽與兒子過年期間從高雄北上台中高鐵站，由於女兒初一（10日）上午7點半由三民區大豐一路住處離開，當晚最後一次聯絡稱人在台南火車站，已購買晚間8點台鐵車票返回高雄隨即失聯，由於陳女患有代謝疾病，需按時服藥避免精神耗弱異常，家人心急如焚。

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大甲警分局義里派出所長紀適華說，聶母擔憂女兒安危，於11日至三民一分局長明派出所報案，經分析陳女手機定位發現陳女先後出現后里、烏日區，並於12日下午1點35分定位於后里區甲后路一段（后里農會附近），立即組成專案小組協尋。

聶母稱女兒認識住台中網友，擔憂遭拐騙軟禁，至於家人沒在過年爭吵，母女剛從日本旅遊回來感情很好。

紀適華表示，經調閱陳女網路社群媒體發現與一名后里區黃男互動密切，旋即於今天（14日）派員前往黃男住處查訪，發現黃男不在，且黃男父母未見過陳女，黃男父母聯繫黃男，才知兩人待在高雄新興區住處。

黃男向警方說，這幾天都跟陳女在台中遊玩，由於高雄黃色小鴨有看頭還特地趕回高雄，兩人定位發生進一步關係，對於造成家人及警方操心感到非常抱歉。

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