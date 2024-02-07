「便當法官」找警「論法」惹議轉任律師 今再批警執法過當

曾領愛心便當、關切妻子機車改裝發生爭議的台南地院法官施志遠，於去年3月正式卸下法官職務、開事務所轉任律師。（資料照，記者王俊忠攝）

2024/02/07 22:27

〔記者王捷／台南報導〕前台南地院法官的施志遠，曾因領愛心便當、為妻子機車改裝罰單找警察「論法」惹議，事件曝光後他離職轉任律師，今下午他找熟識媒體，在南檢開記者會，指控警方在搶救被拘禁的被害人時，集體對參與犯罪的少年施暴，並提告。警方則回應，該案有組織犯罪的可能，還疑似派少年犯滅證，但警員若有違法一律嚴辦。

今天上午，PTT先有一篇爆料文章，暗示台南警二局2位常被檢舉執法過當的楊姓、黃姓警員，栽贓毒品，並用電擊棒、拳頭傷害少年犯，消息驚動市警局，並要求警二分局自主調查。

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當天下午，施志遠廣邀熟識的媒體人在南檢門口開記者會，指控警二分局在1月底時，在路上任意將葉姓、吳姓少年當街拖下車，帶回警分局，在沒有搜索票的情況下，對葉姓少年施暴，要求葉提供手機密碼，若不從就帶去會議室凌虐，其中一位何姓少年自稱遭警方過肩摔。

警二分局澄清，上個月底，警方接到一件債務糾紛引起的私行拘禁案，立即趕往現場，動員10多名警力，並將在場的10名嫌犯帶回，其中有6名成年人、4名未成年，據了解，自稱被過肩摔的何姓少年，也在現場，與拘禁地的屋主有親屬關係。

警方帶回這些嫌犯不久，葉姓少年自稱是來「送便當」，但偷偷收回嫌犯的手機，被警方發現後制止，嫌犯持有的手機被警方視為犯罪證據，目前已扣押分析。警方認為，這可能是一個集團犯罪，有目的性地請青少年出面提告，面對指控，願意接受調查，也會保全現場證據。

這不是施志遠第一次與警方衝突，2022年施志遠的妻子被警方攔查，並質疑她改車燈顏色，後來施志遠到場後，洩露法官身分後還與警方討論行政法。事件曝光後，南院認為此舉影響司法形象，經歷過「罰單事件」，施志遠在去年3月以個人規劃為由辭職轉任律師。

去年12月底，洪姓醫材業務在社群平台「X」（前身為推特）化名「Dr.洛」，冒充感染科醫生，PO出許多診間照片、意淫人妻，涉違反妨害秘密、妨害風化等罪，引起杏林撻伐，他被警二分局逮捕後，曾委任施志遠律師，也曾質疑警二分局洩露落網訊息，違反偵查不公開辦法。

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