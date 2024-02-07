中國有酷刑疑慮！ 台男涉詐波蘭落網引渡回台創首例

法務部7日表示，波蘭同意引渡劉嫌，創下我國史上首件自波蘭成功引渡返台案件。（記者吳政峰攝）

2024/02/07 17:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台籍劉姓男子2017年間赴西班牙電信詐騙中國人，被國際刑警組織發布紅色通緝，逃至波蘭被逮，中國與台灣都請求引渡，歐洲人權法院（ECHR）認送中有遭受酷刑之虞，波蘭法院2023年依「臺波刑事司法合作協定」裁准引渡回台送受審，上月15日完成移交。法務部7日表示，此為我國史上首起自波蘭成功引渡回台案件，劉嫌目前接受電子腳環監控中。

劉嫌2017年赴西班牙從事跨境電信詐騙，受害人多為中國人，中、西兩國警方接獲通報，聯手出擊瓦解，劉嫌聞訊逃亡，經國際刑警組織發布紅色通緝，於波蘭遭逮捕拘留。

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中國隨即向波蘭請求引渡，波蘭各級法院審核後雖准予，惟劉嫌向歐洲人權法院申訴後，該法院於2022年改認定把劉嫌引渡至中國受審，恐有違反歐洲人權公約第3條所規定禁止酷刑或不人道對待之虞，判決確定。

法務部與外交部、駐波蘭代表處及偵辦劉嫌所涉案件的台中地檢署聯繫，並於去年2月間，依中檢請求，依「臺波刑事司法合作協定」向波方主管機關正式提出引渡請求，以便將劉嫌引渡回台接受司法偵審。

2023年11月，波蘭法院裁定同意引渡，波蘭司法部長簽署引渡令批准引渡劉嫌回台受審，我國接獲波方通知後，與外交部、高檢署、中檢、駐波代表處、刑事局等機關多次開會，研商執行本件司法史上首件自波蘭引渡回台案件事宜。

透過多方規劃及演練，由刑事局漏夜派員遠赴波蘭執行接返戒護勤務，終於1月15日把劉嫌解送抵台，並隨即解送中檢歸案，經聲押雖未獲裁准，惟中檢為防止劉嫌逃亡，諭知施以電子腳環監控。

法務部7日表示，我國2023年2月向波蘭提出請求引渡，在波蘭歷時共約9個月的法院審查程序及司法部長行政審查程序後，同意把劉嫌引渡回我國接受司法審判，並於1月15日將引渡成功，創下我國自外國引渡通緝犯返台的首例，彰顯我國執法與緝捕外逃犯嫌決心，展現台波簽署司法互助協定的成果。

法務部說明，兩國2019年間完成簽署「臺波刑事司法合作協定」，2021年2月23日生效，內容除引渡外，尚包括刑事司法互助、受刑人移交、法律及實務見解之分享、追訴犯罪及犯罪預防資訊交換等範疇，該協定生效以來，兩國已相互完成諸多司法互助案件，本案為兩國間司法合作關係奠下堅實基礎，我國對於波蘭致上由衷感謝。

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