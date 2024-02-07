高雄里長協會總幹事黃愈豊揪團赴中受招待 橋檢以反滲透法起訴

橋頭地檢署。（資料照）

2024/02/07 13:52

〔記者蘇福男／高雄報導〕大高雄里長交流協會總幹事黃愈豊去年涉嫌招攬百餘名里長、農漁會成員前往中國接受落地招待，並請與會團員支持特定候選人，橋頭地檢署偵訊終結，依違反總統副總統選罷法、反滲透法起訴。

黃愈豊曾任前國民黨立委林益世的助理，目前為一家旅行社實際經營人，且身兼大高雄里長交流協會總幹事，去年4月至12月黃招攬多團前往中國廈門、泉州、山西、南京、武漢、襄陽、昆明等城市旅遊，並接受中方的落地招待，旅程費用全免。

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橋檢調查，黃明知大陸台辦等機構想介入總統、立委選舉，但卻仍幫忙揪團到中國旅遊，旅遊期間由中方灌輸支持某政黨的理念，並要求支持特定總統與立委候選人，檢方統計前後計有110名團員赴中接受落地招待。

行程中有台辦人員全程陪同，另安排隨團記者拍攝及採訪，藉此宣傳，黃因代辦團員機票、保險等事宜，向每名團員抽取2000至4000元不等費用，除黃本人，他的妻子羅女也在Line群組傳送某黨的副總統候選人發言影片，盼團員支持。

起訴書指出，黃此舉涉犯違反總統副總統選舉罷免法、反滲透法與公職人員選舉罷免法，檢方請法官從一重論處，考慮黃到案後坦承犯行，且主動交付相關物證，加上素行尚佳，應可信其惡性尚非重大，請法院處以適當之刑。

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