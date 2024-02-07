竹科小雞主管展舌功讓人妻高潮，鹹濕對話全都錄。（情境照）

2024/02/07 08:15

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹科陳姓主管的妻子發現先生形跡可疑，於是找徵信社跟監，赫然發現先生偷吃人妻，儘管二人矢口否認，新竹地院法官發現二人腥羶鹹濕對話包括「以舌頭用到妳高潮、雞雞放進去的時候為什麼不容易高潮、你又不是比較粗的人。」認定二人確有性行為，判陳男與人妻需賠償40萬。

結婚10年，去年經法院和解離婚的黃男說，婚後育有2名未成年子女，去年從陳男妻子處，取得LINE聊天內容、對話錄音檔案，陳男對黃妻表示「充電，吃飯哦，寶貝」，並討論「舌頭靈不靈活、沒有穿衣服的時候、最好是可以舌頭用到妳高潮、雞雞放進去的時候為什麼不容易高潮、你又不是比較粗的人。」

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陳妻曾委託徵信社對先生進行外遇蒐證，因說遭先生家暴，故找到黃男，提醒他注意，根據蒐證錄影，陳男伸手撫摸、拍打黃妻後腰部、臀部數下，餐後一起持鑰匙進入同居住處，並且有車震情事。

陳妻根據徵信社蒐集到的證據質問黃妻，她竟嗆「我不怕我老公，所以妳也不用拿他來壓我」，回家後黃妻更嗆先生「從現在開始，你和你女兒的事情我一概不去理會不去管了，包含上下課接送吃飯等等之類的問題，包含你們黃家的事情我也不會再去多做什麼了，完全與我無關了。…走不下去就是離婚就這樣。外面隨便個男人都比你好太多了…。」

黃妻甚至嗆婆婆「我想要跟你兒子離婚了，我發覺我們走不下去…你兒子真的很垃圾…」由於黃妻執意離婚，去年終於在法院和解離婚。黃男憤而向前妻與陳姓小王連帶求償200萬元。

儘管二人矢口否認有姦情，但法官認為，相關對話已彰顯被告2人曾發生性行為之事實。且當陳妻質問先生「8年你用什麼來對我，你知道嗎…我不知道我滿足不了你性慾這件事情，讓你可以一直一直的騙我，跟她2-3天打砲，讓你愛上她，我做錯什麼？」陳男完全沒有否認妻子的質問，只是默認並自承「錯的是我」，最後法院判二人需連帶賠償黃男40萬元。

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