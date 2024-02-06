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鼻酸！台76線小貨車墜橋奪父子2命驗屍 家人泣訴肇事者沒道歉

發生於2月5日下午，造成2死的台76線彰化高架路段車禍，檢方今在彰化殯儀館相驗，釐清死亡原因。（圖民眾提供）

發生於2月5日下午，造成2死的台76線彰化高架路段車禍，檢方今在彰化殯儀館相驗，釐清死亡原因。（圖民眾提供）

2024/02/06 14:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕台76線彰化高架路段，昨天發生小貨車與大貨車碰撞事故，造成做水果生意的72歲與48歲的王姓父子從高處墜落橋下雙亡，檢方今驗屍，王男家人泣不成聲，哭訴這麼一撞父子都走了，不知道生活怎麼過下去。家屬也對涉嫌從後追撞的大貨車司機沒有一句道歉，感到失望。

這起車禍發生於昨天下午台76線西向13公里處，王姓父子駕駛的小貨車，行經案發處，疑遭由黃姓男子駕駛的大貨車從後追撞，猛烈撞擊力道，小貨車從高架橋下墜近20公尺到下方員林大排水，小貨車變成廢鐵，父子兩人傷重不治，大貨車駕駛無大礙。

小貨車家人、48歲王男的媽媽說，先生和兒子兩代在宜蘭頭城做水果生意，過年也沒休息，宜蘭水果少，員林果菜市場批發水果多，昨天早上6點多，父子特別從宜蘭到員林批發水果，沒想到路途出事，大貨車駕駛一撞，父子都沒了，家裡剩下她和媳婦還有2個還在讀書的孫女，她無法想像接下來的生活該如何繼續。黃男沒跟家屬道歉，雙方也都沒講過話。

王男家人表示，48歲王男有2個女兒，一個唸大二、一個才高二，家裡就靠水果行收入維持家計。王男家人難過透露，家裡不好，一下子又沒有經濟支柱，大女兒想放棄讀書，工作減輕經濟壓力，讓小女兒完成高中學業。

小貨車從高架橋下墜近20公尺到下方員林大排水，車體撞得稀爛，幾乎變成廢鐵。（圖民眾提供）

小貨車從高架橋下墜近20公尺到下方員林大排水，車體撞得稀爛，幾乎變成廢鐵。（圖民眾提供）

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