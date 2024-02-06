貧苦單親媽獨顧自閉兒、住處又遭祝融陷困境 警伸援協助轉介

楊女租屋處的除濕機燒毀，引發火警，導致無處可住，還得賠償房東損失。（記者吳昇儒翻攝）

2024/02/06 11:20

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名楊姓單親媽媽獨自照顧7歲罹有自閉症的兒子，為了養家餬口，需在晚上外出上班，只能將孩子托給保母照顧，家中狀況拮据。未料，上個月25日，租屋處的除濕機突然起火燃燒，造成房屋毀損，經濟狀況雪上加霜。基隆警方近日訪查得知後，立刻轉介社福中心協助，並幫忙申請急難救助金，希望能夠幫助母子2人渡過難關。

警方調查，28歲楊姓女子獨自養育罹病的兒子，上個月18日孩子才因走失，請員警幫忙協尋，沒想到隔了一週，楊女租屋處又發生除濕機自燃，導致租屋處遭到燻黑，無法居住，可能還得賠償房東損失，對於手頭本來就不寬裕的楊女，雪上加霜，甚至無法支付孩子的保母費。

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基隆市警察局第三分局得知此事後，本月初請轄區的百福派出所前往協助，並轉介給社福中心，且幫忙申請張榮發基金會的急難救助金，協助母子2人渡過難關。

社福中心第一時間先安排母子2人住進安置飯店居住，另由托育人員協助照顧楊姓男童，先給予補助2個月的托育費用，讓楊母可以專心處理災後狀況及賠償房東損害事宜。

據悉，楊女年少就離開家庭，鮮少與家人聯繫，獨自在外工作扶養孩子，非常辛苦，所幸此次警方及時發現楊家困境，伸出援手，讓他們有機會安心過年。

楊女租屋處的除濕機燒毀，引發火警，導致無處可住，還得賠償房東損失。（記者吳昇儒翻攝）

警方協助母子2人取得社會資源協助後，安心離去。（記者吳昇儒翻攝）

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