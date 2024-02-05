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台中女老師理智線斷！罵同事妓女、賤人 下場超慘

台中市一名公立學校林姓女老師，和同事在辦公室發生爭執，竟散布「指使同學散布我被強姦」等不實言論，和辱罵「妓女」、「賤人」，台中地院判處拘役30日。（記者陳建志攝）

台中市一名公立學校林姓女老師，和同事在辦公室發生爭執，竟散布「指使同學散布我被強姦」等不實言論，和辱罵「妓女」、「賤人」，台中地院判處拘役30日。（記者陳建志攝）

2024/02/05 19:44

〔記者陳建志／台中報導〕台中市一所公立學校的林姓女教師，去年3月因與另名女老師因細故吵架，在學校辦公室內，指控另名老師「指使同學散布我被強姦」、「勾搭自然老師，散布我不孕的消息」等不實言論，還以「妓女」、「賤人」辱罵該名女老師。該名女老師向警方提告林女涉嫌妨害名譽，林女在案件審理時坦認涉案，台中地院依誹謗罪，判拘役30天，得易科3萬元。

檢察官起訴指出，這名林姓女老師，去年3月12日在學校辦公室內，和另名女老師發生爭執，指謫該名女老師「指使同學散布我被強姦」、「過年到住處辱罵我家人」、「勾搭自然老師，散布我不孕的消息」等不實言論，還以「妓女」、「賤人」辱罵該名女老師；該名女老師不堪受辱到警局報案，並對林姓女老師提出妨害名譽告訴。

台中地院審理認為，林姓女老師僅因職場細故，竟在學校教師辦公室以不實言詞內容誹謗及以不雅穢語侮辱提告女老師，嚴重貶損被害人社會評價及個人名譽，並對心理造成相當程度傷害，且因該名女老師無意與林女和解，兩人並未達成和解，原應該給予嚴懲，不過考量其無前科，且審判中已坦承全部犯行，依誹謗罪判處拘役30日，可上訴。

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