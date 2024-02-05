抱194萬現金出門卻弄丟 婦人嚇壞一度語無倫次

另名婦人發現廁所內有人遺留背包，將其送交給站務人員。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/05 18:23

〔記者王冠仁／台北報導〕65歲馬姓婦人近來因為購屋，她提領194萬元現金打算要去繳交頭期款，但她將鉅款裝在背包，再搭捷運出門；她在台北捷運明德站上廁所後，居然將背包忘在廁所內，她離開捷運站後這才發現，嚇得跑到附近派出所向警方求助，還因過度緊張，一度語無倫次。幸虧她的背包被另外一名婦人拾獲，警方釐清來龍去脈後，成功幫馬找回鉅款。

北市警北投分局今天發布新聞稿，公布石牌派出所警員許哲豪、鄭嘉謙協助馬婦領回鉅款的過程，同時也呼籲民眾若發現遺失物，應立即送至附近派出所由警方開立拾得物收據，並依相關程序進行招領公告，切勿因一時貪念占為己有而吃上官司，將得不償失。

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北投分局說，馬姓婦人日前慌慌張張跑進石牌派出所，她向警方說自己弄丟了194萬元，希望警方幫忙尋找；員警見她神色緊張、語無倫次，先安撫她情緒，同時仔細向她詢問來龍去脈。

原來當天馬婦領了鉅款，打算出門繳交購屋頭期款，但她搭捷運到明德站後去上廁所，離開捷運站後不久就發現裝有巨款的背包遺失。

警方為求慎重，隨即調閱捷運站周邊監視器畫面，發現當時馬婦確實背著背包進入廁所，但離去時背包卻不在身上，因此研判背包遺留在廁所內。不過，當時有另外一名婦人進入廁所後，發現廁所內有一個背包，該名婦人隨即將背包送給站務人員。

警方隨即要馬婦前去向站務人員詢問，經警方協助、清點後，確認該背包的確是馬婦所有，她這才尋回鉅款，放下心中的大石頭。

警方成功幫馬婦尋回裝有鉅款的背包。（記者王冠仁翻攝）

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