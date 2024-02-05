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蝦皮上買賣「防身戒指」恐觸法 北市刑大追出10未成者買家

警方總共追回25具手指虎。（記者王冠仁翻攝）

警方總共追回25具手指虎。（記者王冠仁翻攝）

2024/02/05 17:53

〔記者王冠仁／台北報導〕現今網路購物發達，許多民眾經常習慣上網購買各式日常生活用品，但台北市刑警大隊近來發現，知名賣場「蝦皮購物」上，居然有賣家販售「防身戒指」、「防身虎」；但這些物品，其實都是被警方列為管制刀械的「手指虎」。警方追查發現，近來有2名賣家，共出貨給40名買家，其中還有10人未成年；警方循線通知這些買家到案，共追回25具。

北市刑大指出，去年11月間，警方輾轉發現蝦皮購物賣場上，居然有人在販售被列為管制刀械的手指虎，這些賣家「防身戒指」、「防身虎」等名稱對外販售，每個售價約200多元。

警方查出，這些賣家平時手上並沒有現貨，而是接受民眾下單後，再從中國發貨，以貨運包裹方式寄送至超商，讓消費者貨到付款再取貨。這些防身戒指、防身虎經過鑑驗，發現都是金屬材質具刀刃之管制刀械，而且以「具箭型刀刃」造型的戒指最受歡迎。

去年12月起，警方前往桃園、苗栗搜索，帶回黃姓、陳姓2名賣家；黃姓賣家聲稱，他只是把蝦皮購物的帳號租借給中國廠商使用，每銷售一個手指虎，他可以從中賺取1至2%傭金。警方根據2名賣家的銷售紀錄追查，發現最近共有40名買家購買，買家當中還有10人未成年。

警方事後根據買家資料，截至今天為止，共陸續傳喚37名買家到案。有些買家聲稱只是一時好奇才購買，但買來以後嫌不好用已丟棄；有人則說是想買來防身，或是平常可以用來拆卸紙箱。

警方說，到案的2名賣家與37名買家，先後都被依槍砲管制條例送辦，未成年買家則被送往少年法庭。警方同時以連繫蝦皮購物，將這類違規物品下架，防止危害，同時也呼籲電商應預先審查，避免客戶不知情購買違禁物品而觸法。

依槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可販賣刀械者，處3年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；未經許可持有刀械者，處1年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

警方總共追回25具手指虎。（記者王冠仁翻攝）

警方總共追回25具手指虎。（記者王冠仁翻攝）

警方示範用防身戒指可以輕易畫破紙張。（記者王冠仁翻攝）

警方示範用防身戒指可以輕易畫破紙張。（記者王冠仁翻攝）

根據現行槍砲彈刀管制條例，這些物品都可稱作手指虎，都屬違禁品。（記者王冠仁翻攝）

根據現行槍砲彈刀管制條例，這些物品都可稱作手指虎，都屬違禁品。（記者王冠仁翻攝）

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