澎湖接連海空救援傷病患 都是高齡長輩

澎湖海巡隊馳援望安，搶救傷患。（澎湖海巡隊提供）

2024/02/03 21:37

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆春節前夕注意長者安全！澎湖接連海空運救援傷患，都是年齡較高長者，先是澎湖海巡隊馳援望安，將肺炎發作民眾後送馬公；1名女性長者今天下午意圖輕生，被送到衛生福利部澎湖醫院，緊急由駐地直升機凌天航空後送高醫搶救。

海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部調查指出，昨天深夜11點30分接獲望安衛生所通報，28年次男性民眾慢性阻塞性肺病併急性發作肺炎，急需後送馬公就醫，巡防區立即通報第八（澎湖）海巡隊，調派3503巡防艇趕往救援。

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第十三巡防區指揮部同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，3503巡防艇於凌晨0點27分抵達望安潭門漁港，順利搭載傷患、家屬與醫護人員等3人出港，以最大安全速率馳返馬公港，凌晨1點26分與馬公漁港安檢所同仁合力，將病患交由消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。

71歲女性則是企圖輕生，被救護車送往衛生福利部澎湖醫院，緊急申請空中後送，凌天航空執行後送，下午1點17分從澎湖機場起飛，送往高醫，生命跡象在飛航途中穩定，救護車在機場待命，將病患送入高醫。

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凌天航空將老婦送往高雄救治。（凌天航空提供）

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