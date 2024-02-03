賣屋找女房仲 誇漂亮摟腰抓奶還說「給妳一個成交的機會」

林男對女房仲小詩伸出狼爪。示意圖，與本案無關。（資料照）

2024/02/03 16:05

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名林姓男子為了出售房屋，委託身材姣好的女房仲（小詩）辦理，2022年間趁小詩在檢查契約書時誇她漂亮，卻用下體貼住她的臀部，摟腰抓奶說「妳的腰好細」，還說是要給她一個成交的機會，小詩氣得提起強制猥褻告訴。一審桃園地院判林男1年刑，二審高等法院日前維持。

2022年間，林男委託小詩出售房產，因委託契約未完成用印，小詩聯繫林男前往中國信託銀行南中壢分行請他用印，兩人在停車場見面，林男誇小詩漂亮，趁她檢查契約書之際撫摸腰部，並在耳邊說「妳的腰好細」、「妳有40公斤嗎」、「妳今天穿的好漂亮」等類似調情的話。

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小詩受到驚嚇後表示「不要這樣」，並用雙手撥開，未料林男變本加厲，不只沒收手，還站在她背後，把下體貼在臀部上，並從背後以雙手抱起，抓胸部猥褻。小詩氣炸，提起告訴。

一審桃園地院指出，林男為圖一己性慾滿足，不顧小詩意願，強制猥褻，侵害性自主權，對小詩心理造成嚴重影響，須就醫治療，衡酌林男犯後否認犯行、未能與小詩和解或取得諒解，判刑1年。

桃園地檢署認為一審判太輕，提起上訴；林男則辯稱，從後方環抱小詩，僅是關心她工作壓力很大、體重減輕，故以此方式為她秤體重，並未違反意願，亦提起上訴。

二審高等法院表示，一審認事用法並無違誤，量刑亦屬妥適，且林男上訴後仍辯稱所為僅是出於關心、憐惜小詩工作辛苦，想給小詩一個成交的機會，仍在合理化自身犯行，毫無反省己過之意，量刑基礎迄未改變，日前駁回上訴，仍可上訴。

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