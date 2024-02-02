2/2 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落台南

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

2024/02/02 22:13

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2月2日開獎的第113000029期今彩539頭獎1注中獎，由台南市中西區城隍里民族路2段27號1樓「大發發彩券行」開出，第113000010期大樂透頭獎則摃龜。

第113000029期今彩539中獎號碼為「10、22、26、32、33」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共149注中獎，每注可得2萬元；參獎共6372注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2768注中獎，每注可得50元。

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第113000010期大樂透中獎號碼「05、09、25、35、38、39，特別號：24」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得171萬7268元；參獎共53注中獎，每注可得3萬4893元；肆獎共81注中獎，每注可得1萬4677元；伍獎共2302注中獎，每注可得2000元；陸獎共2852注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬9195注中獎，每注可得400元；普獎共3萬8709注中獎，每注可得400元。

第113000010期49樂合彩中獎號碼為「05、09、25、35、38、39」，四合共10注中獎，每注可得20萬元；三合共131注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3710注中獎，每注可得1250元。

第113000029期39樂合彩中獎號碼為「10、22、26、32、33」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合共170注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8603注中獎，每注可得1125元。

第113000029期3星彩中獎號碼為「180」，壹獎共41注中獎，每注可得5000元。

第113000029期4星彩中獎號碼為「0357」，壹獎共10注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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