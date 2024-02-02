台東連3天酒駕大執法 24人遭開單、送辦

台東縣警局在年關加強酒駕執法。（記者黃明堂翻攝）

2024/02/02 10:08

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣轄1月份發生4起死亡車禍，造成4人死亡，其中2件當事人有酒駕情形，為展現酒駕零容忍執法決心，縣警察局1月30日起連續9日展開取締酒後駕車大執法，頭3天總計查獲24人酒駕，其中19人達公共危險罪標準，遭移送法辦。

縣警局交通隊表示，1月30日到2月1日酒駕大執法，共有19人呼氣酒測超過0.25，均依公共危險罪移送法辦，有5人呼氣酒測為0.15以上，依酒後駕車開單告發；統計今年元月份已移送公共危險罪60人，取締酒後駕車違規31件，在警方強力執法下仍有民眾沒有警醒而罔顧法律，以身試法。

請繼續往下閱讀...

交通隊說，除了宴飲酒後駕車，部分民眾會誤以為喝酒後，只要不「馬上」開車，等一段時間後再開車，就沒有酒精濃度超標問題，事實上每個人對於酒精濃度代謝耐受度的程度不一，1罐350毫升的啤酒，可能就需要1至2小時代謝，若民眾飲酒的時間過晚、過量，隔天清醒後酒精仍未代謝，貿然開車或騎車遭攔查，酒精濃度就可能超標，呼籲民眾飲酒後，也應將飲酒的數量、喝酒的時間及休息時間納入考量後，再決定是否使用交通工具，以免觸法。

交通隊表示，年關近應酬飲宴、公司尾牙等聚餐，飲酒機會較多，請多利用指定駕駛、搭乘計程車及代客開車等措施，切勿有酒後駕車之情事。警察局局長梁東山表示取締酒駕是警察常態性的工作，酒駕零容忍，警察局將不分時段、路段，於日間及夜間實施大執法，民眾切勿心存僥倖，請大家養成「酒後不駕車，開車不喝酒」的好習慣。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法