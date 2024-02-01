警續追新莊亮槍主嫌 對方辯撞壞車反目

新北市新莊今晚傳出亮槍糾紛，警方當場逮獲陳嫌（中），積極追緝在逃盧嫌。（記者吳仁捷翻攝）

2024/02/01 23:59

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊今晚傳出亮槍威脅案，新莊警方獲報，趕抵逮捕陳嫌，緝捕疑亮槍盧姓嫌犯時，盧嫌倒車想衝撞員警，員警隨即朝盧嫌座車連開兩槍仍被兔脫；據了解，被害人鍾男與盧嫌為友人，鍾男曾向盧嫌借車撞壞修復，但盧嫌認為鍾男沒修好，憤而到鍾男住處亮槍，警方正追查盧嫌到案，釐清全案。

新莊警方調查，中平路一處老舊公寓今晚近8時，傳出亮槍糾紛，警方獲報趕抵，當場逮捕一名陳姓41歲嫌犯，另名38歲盧姓同夥駕車逃逸，警方見狀連忙對輪胎鳴槍，但高速逃逸的盧嫌強行脫逃，險些撞上路途經騎士。

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據了解，盧嫌月前將車借給鍾男，但鍾男出車禍撞壞車，雖然41歲鍾男花錢修好車，但盧嫌仍認為有問題，今晚7時許，盧嫌帶陳男，約鍾男到新莊中平路談判，當時鍾男在洗澡，聽見屋外叫囂、大喊他名字，家人發現對方還亮槍，報警求助。

監視器畫面中，員警先壓制一名嫌犯，再包圍一輛轎車，嫌犯則在車內大按喇叭，鍾男當時裹著浴巾衝出，高喊「他有槍」，要警方開槍，但盧嫌加速逃逸，險些撞上途經騎士，警方朝盧嫌座車輪胎連開亮槍阻攔，但盧嫌仍加速逃逸。

警方當時通報攔截圍捕，盧嫌駕黑色轎車逃往泰山方向，沿著泰林路、文程路口、新北大道逃竄，逃到桃園市龜山一帶，落網陳嫌辯稱，他只是跟盧嫌一起來，不知道雙方有什麼事，警方仍待逮捕盧嫌到案，釐清全案。

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