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金門后湖路口死亡車禍影片曝 騎士與計程車相撞彈飛1死1重傷

機車撞擊後，椅墊分離，現場散落的物件已被收集一處。（記者吳正庭攝）

機車撞擊後，椅墊分離，現場散落的物件已被收集一處。（記者吳正庭攝）

2024/02/01 22:20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金寧鄉環島南路、后湖村十字路口今天發生死亡車禍，1名張姓女機車騎士載著4歲女兒行經路口時，與橫向而來的呂姓男子駕駛計程車，均疑因未注意號誌而發生碰撞，由於撞擊力道大，張姓女騎士當場彈飛、OHCA（到院前無生命跡象），送醫搶救不治；女童陷入昏迷並後送，呂男酒測值0，肇事原因警方釐清中。

后湖村民表示，該路段因連結小三通水頭碼頭到尚義機場，常有計程車呼嘯而過，對當地村民造成極大威脅；村民表示，去年一整年就向縣府「1999」至少反映10次都未見改善，盼縣長陳福海能聽到老百姓的聲音，重視老百姓的生命安全。

縣警局金城分局表示，呂男駕駛的計程車由環島南路1段往昔果山方向行駛，與騎著機車由后湖村往林湖路方向行駛的張姓母女發生碰撞，2車嚴重毀損；呂男酒測值0，身體暫無大礙，救護車將母女送醫，41歲的張女到院前即無生命跡象，經搶救仍不治；女童陷入昏迷，由於傷勢嚴重，在傍晚由醫療專機後送台灣本島治療。

民眾指出，兩車撞擊力道不小，機車車體變形，椅墊脫落，置物箱物品散落一地，計程車把一旁路樹主幹削下1層皮，車頭毀損，右方玻璃破裂，現場血跡斑斑，令人怵目驚心。

民眾指出，事發第一時間，剛好有軍用卡車經過，在警方還未到場時，看見身穿草綠服的戰士先在現場協助交管，還跪在地上探視受傷的女童，殷殷呵護之景令人動容。

金城分局表示，路口號誌的黃燈代表紅色燈號即將顯示，警告駕駛人將失去通行路權，也提醒尚未超過停止線的車輛，應踩剎車、減速、隨時準備停車，而不是催油門加速，甚至超速通過路口；如貪快提早紅燈起步或直接闖紅燈，因雙方都在加速狀態，一旦發生碰撞，後果嚴重，駕駛人行經路口應確實遵守「慢、看、停」原則。

警員合力將肇事無法動彈的機車移至路旁。（記者吳正庭攝）

警員合力將肇事無法動彈的機車移至路旁。（記者吳正庭攝）

與機車相撞的計程車右側車頭受損，右前擋風玻璃也嚴重龜裂。（記者吳正庭攝）

與機車相撞的計程車右側車頭受損，右前擋風玻璃也嚴重龜裂。（記者吳正庭攝）

計程車把一旁路樹主幹削下1層皮。（記者吳正庭攝）

計程車把一旁路樹主幹削下1層皮。（記者吳正庭攝）

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