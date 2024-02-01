柯市府水利處官員涉貪 蔣市府開鍘確定停職

懲戒法院二審裁定方員（右）停職確定。（資料照）

2024/02/01 18:50

〔記者吳政峰／台北報導〕台北地檢署偵辦前台北市長柯文哲任內的水利處防汛門弊案，查出台北市工務局水利工程處副工程司方龍乾，涉與退休同事葛震洋合資成立詠灃工程公司，以「租照」手法取得多件標案，涉犯7年以上徒刑的利用職務機會詐取財物等罪，提起公訴；現任市長蔣萬安向懲戒法院聲請停止方員職務，日前確定獲准。

北檢起訴認定，葛男2017年退休後與方龍乾合資成立詠灃工程公司，由葛妻掛名負責人，承攬水利處「全市河濱公園疏散門等設施預約維護工程」等多件標案，兩人朋分每案的獲利5萬多至7萬多元不等。

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檢方指控，詠灃公司的品管證照是租的，另找人頭掛名防汛工程品管，方員還對人頭說：「監工坐我隔壁，計畫書核定就沒事了」；方員並在代理站長期間，於查驗紀錄表上不實登載「查驗結果：同意報請竣工」，隱匿詠灃未設置合格品管的瑕疵，涉犯貪污治罪條例。

方員原被羈押，去年11月24日獲台北地院裁定30萬元交保，隔天向水利處申請復職，但蔣市府考量其違失行為情節重大，向懲戒法院聲請先行停止方員職務。

蔣市府主張，同案被告葛震洋已於偵查中自白並繳回犯罪所得，且積極配合調查，方員卻僅坦承有行使業務登載不實文書犯行，堅決否認貪污，毫無悔改之意，若准許其復職，恐將影響案件調查，且難防範再犯。

懲戒法院一審考量河川疏散門的維護保養工程涉及防汛安全，如讓方員繼續執行職務，對於防汛業務管理、刑案調查、證據保全及公務秩序維持，均有不可預期的風險，故認定方員違失行為情節確屬重大，繼續執行職務對公務秩序將致重大影響，裁准先行停職。

方龍乾不服，提起抗告，主張所涉刑事案件已經刑事法院調查證據完竣，他如繼續執行職務，不會影響刑案調查及證據保全，且刑事法院尚未認定他犯貪污罪確定，懲戒法院一審遽認他違失情節重大，亦嫌速斷。

懲戒法院二審表示，停職裁定性質為訴訟程序中的裁定，只要懲戒法庭認為情節重大，有先行停職必要，即可裁准，至於方龍乾是否應受懲戒、如何懲戒，待懲戒法庭於本案訴訟中審酌兩造主張，並依相關證據綜合判斷，非即時可調查事證。

二審指出，方龍乾所提的抗告理由，均指摘原裁定認事用法違誤，均非可取，日前駁回抗告確定。

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