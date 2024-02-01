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與父吵架負氣離家流浪街頭 19歲女冷到發抖窩百貨樓梯間

19歲王女與父親吵架負氣離家，家人已通報失蹤協尋，得知女兒找到了，王父連忙到派出所。（記者鄭淑婷翻攝）

19歲王女與父親吵架負氣離家，家人已通報失蹤協尋，得知女兒找到了，王父連忙到派出所。（記者鄭淑婷翻攝）

2024/02/01 13:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市19歲王姓女子因生活瑣事與父親吵架，負氣離家在外流浪已3天，她僅穿著單薄衣物，白天就躲進桃園火車站前的百貨樓梯間，民眾發現後向轄區桃園警分局武陵派出所報案，員警到場發現女子家人已通報失蹤協尋，隨即將王女帶回派出所並通知家人，父女倆見面時一陣尷尬，警員介入勸導溝通，為兩人打開心結。

警方表示，武陵所員警邱梓杰、鄭志宇及陳昌駿，今（1）日上午巡邏時接獲民眾報案指稱，在火車站前某百貨公司的樓梯間，發現王女衣著單薄，冷得不斷發抖，經詢問才知道她與家人吵架，一氣之下離家出走在外流浪，已先提供外套給她取暖，想請員警到場協助。

員警到場了解得知，王女因生活瑣事與父親發生爭執，離家在外流浪已3天，近日氣溫寒冷，她離家時著裙子，沒有攜帶足夠衣物，等百貨公司開始營業便躲到店內避寒，晚上就找網咖等地方窩著耗時間。

警方表示，經查詢發現王女家人已通報失蹤協尋，便將王女帶返所內休息，同時聯繫她父親前來，父女倆見面時，因之前吵架還是一陣尷尬，員警介入勸導溝通，為兩人打開心結，使父女和好返家。

19歲王女與父親吵架負氣離家，冷到發抖窩百貨樓梯間被發現，熱心民眾提供她外套禦寒。（記者鄭淑婷翻攝）

19歲王女與父親吵架負氣離家，冷到發抖窩百貨樓梯間被發現，熱心民眾提供她外套禦寒。（記者鄭淑婷翻攝）

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