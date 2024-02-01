蘇花路廊無名男屍解剖 研判撞擊後內出血致死、不排除他殺

蘇花路廊無名男屍解剖後不排除他殺，警方公布死者所穿的牛仔褲，請各界提供線索。（圖由警方提供）

2024/02/01 11:39

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇花路廊山區上週發現的無名男屍，檢察官昨天偕同法醫解剖遺體，研判撞擊後內出血致死，應非自然死亡，警方專案小組要先查明死者身分，再深入調查是否他殺。

蘇澳警分局在1月26日上午8點多獲報，指路人到蘇花路廊台9線119.6公里處的側邊坡處撿拾垃圾，發現一具男性遺體，警方會同消防局人員搜尋，並封鎖現場鑑識採證，死者臉部明顯腐爛，身上沒有攜帶證件。

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檢察官相驗後，研判死者40歲以下，死亡時間3到7天，看起來無明顯外傷，但昨天解剖後得知身體疑有遭受撞擊，導致內出血身亡，確認非自然死亡，仍不排除他殺，至於是發生意外？或有人為介入？有待進一步釐清。

這具無名男屍死因成謎，讓偵辦工作陷入瓶頸，警方專案小組首要之務是先查出身分，除了調閱陳屍地點周邊監視畫面、比對失蹤人口資料，也請各界協尋，死者身高約161公分，腰部右側有一顆痣，穿著Unione黑色短袖POLO恤、Hang Ten黑色牛仔褲，若有相關線索，請與蘇澳警分局偵查隊聯繫，電話：03-9951353，警員曾偉翔。

死者穿著的黑色牛仔褲。（圖由警方提供）

警方獲報後會同消防局人員到男屍發現地點搜尋。（圖由警方提供）

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