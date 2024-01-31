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男大學生校內偷拍女童如廁 一審減刑仍判3年6月

台中地院雖對陳姓大學生減刑，但因判刑超過2年（3年6月），不能宣告緩刑，陳男可能得入獄。（記者張瑞楨攝）

台中地院雖對陳姓大學生減刑，但因判刑超過2年（3年6月），不能宣告緩刑，陳男可能得入獄。（記者張瑞楨攝）

2024/01/31 23:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕就讀私立大學的陳姓大學生，去年於大學校園內，見10歲女童上廁所，他竟持手機偷拍，被女童發現，轉報警方當場抓人，還在手機內查獲偷拍畫面，觸犯7年以上的「違反意願拍攝性交猥褻影像罪」，台中地院審理時，他坦承犯行，也賠償女童和解，法官也援用犯罪之情狀顯可憫恕減刑，但仍判處3年6月徒刑，不能宣告緩刑，雖可上訴，但如果判刑確定，他必須入獄蹲苦窯。

判決書指出，就讀私立大學的陳姓大學生，去年（2023年）8月4日下午1時許，見不相識的10歲女童於校內的女廁所如廁，竟持手機偷拍，被女童發現轉報員警當場抓人，警方於陳男手機內找到偷拍的女童如廁的畫面，台中地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例的「違反意願拍攝性交猥褻影像罪」起訴。

台中地院審理時，年僅21歲的陳男坦承犯行，法官考量他偷拍時間不長，攝錄過程並未使用暴力手段，其惡性及犯罪情節，顯與暴力毆打、強逼拍攝性影像的手段有重大差異，且陳男犯後坦白認錯，已與被害女童達成調解，檢方起訴法條，是7年以上重罪，因此，援用刑法59條規定，犯罪之情狀顯可憫恕，酌量減輕其刑，但仍判處3年6月徒刑（7年減刑一半）。

至於是否宣告緩刑？讓陳男免入獄蹲苦窯，可以繼續完成學業？法官認為，陳男僅為滿足一己私慾，偷拍攝女童性影像（無故竊錄其非公開之如廁過程），所為實在不應該，他犯後坦承犯行，並與女童和解，犯罪後態度良好，且無前科，但對於陳男所量處之刑，已逾2年（判刑3年6月），與刑法第74條規定緩刑的要件不符（判刑2年以下），無從宣告緩刑，如果判決確定，陳男必須入獄。

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