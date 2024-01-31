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八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文涉圖利 更一審改判刑3年

新北市八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文2014年涉嫌規避採購法公開招標規定，圖利業者。圖為八里掩埋場復育原生植物。（資料照）

新北市八里垃圾掩埋場前場長鄭傑文2014年涉嫌規避採購法公開招標規定，圖利業者。圖為八里掩埋場復育原生植物。（資料照）

2024/01/31 18:03

〔記者吳政峰／台北報導〕前新北市長朱立倫在職時的八里垃圾掩埋場場長鄭傑文，2014年間規劃廠區節能電網，被控為了圖利廠商吳重九承攬，把標案拆成2筆未達10萬元的預算，規避公開招標的規定。一審台北地院2021年判鄭5年4月刑、吳1年4月，高等法院更一審認為一審見解有誤，31日改判鄭3年、吳2年刑。

判決指出，維希、慧訊2公司的負責人吳重九2014年建議鄭傑文規劃廠區智慧節能電網，須購置連線型數位電錶等設備與專業軟體程式開發，2者同時施工，經費近20萬元，原本不得分批辦理。

鄭傑文為使吳重九取得採購案，要他把購置標的拆成2案，使其價格均在10萬元以下。吳重九分別以維希、慧訊2公司出具報價單，以利採購人員以小額採購方式，直接議價購買，由吳重九承作。

2014年12月26日設備安裝時無法完成測試，吳重九寄送在他處拍攝環境控制系統測試數據為「0」的操作畫面，充作本件採購案履約、驗收通過證明，使不知情會計室承辦人員形式審查後據以撥款，經扣除成本，維希、慧訊分別獲得2萬6571元、2萬8140元的不法利益。

更一審認為，兩人犯貪污治罪條例第6條第1項第4款對主管事務圖利罪、刑法第216條、第213條行使公務員登載不實公文書罪、同法第214條使公務員登載不實文書罪，並均從一重論以對主管事務圖利罪。

更一審指出，一審誤認吳重九不構成圖利罪，且未諭知沒收、追徵犯罪所得，應予撤銷，經審酌2人分工情節，改判鄭3年、禠奪公權2年，吳重九2年，禠奪公權2年，並宣告沒收犯罪所得，可上訴。本案合議庭成員為審判長蔡廣昇、陪席法官許文章、受命法官葉韋廷。

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