海巡署啟用數位航行智慧模擬教室 管碧玲期許精進專業職能

海洋委員會管碧玲主委（中）、海巡署長周美伍，30日在台北港海巡基地主持「海巡數位航行智慧模擬教室」啟用，也邀請海軍軍官學校、中央警察大學、台灣警察專科學校長方仰寧、台北海洋科技大學及海巡之友觀禮。（海巡署艦隊分署提供）

2024/01/31 15:39

〔記者吳仁捷／新北報導〕海巡署斥資近億元於台北港海巡基地建置的「海巡數位航行智慧模擬教室」正式啟用，涵蓋操船、輪機及直升機落艦模擬系統，未來將以符合實務程式，設定各項情境，也可針對護漁或專案演訓，勤前演練，順利執行任務及排除人員傷亡風險。

海洋委員會管碧玲主任委員、海巡署周美伍署長，30日在台北港海巡基地主持「海巡數位航行智慧模擬教室」啟用，也邀請海軍軍官學校、中央警察大學、台灣警察專科學校長方仰寧、台北海洋科技大學及海巡之友觀禮。

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管碧玲也實際體驗操船機，了解隊員們操作，海巡署艦隊分署表示，「海巡數位航行智慧模擬教室」內含3套操船模擬機、1套輪機模擬機系統及1套直升機落艦模擬系統，未來將藉由客製化程式，設定各項情境（如航行操船技能、登檢船藝、消防滅火、輪機維保、直升機落艦、傷員吊掛後送及進出國內外各港埠水域等）進行人員訓練。

另執行遠洋漁業巡護至他國港口整補或專案演訓，本套模擬系統亦可針對當地港口、海域特性模擬設定情境，進行勤前演練，以遂行任務及排除執勤風險。

管碧玲說，維護我國海域治安及遠洋公海漁業巡護等五大核心任務，自民國2010年起建案「強化海巡編裝發展方案」、2018年「籌建海巡艦艇發展計畫」及111年「籌建海巡遠洋巡護船發展計畫」，計規劃建造178艘各型艦船艇；為使同仁熟稔新建各型艦船艇船藝、輪機維保及執行勤務等各項專業職能，即於2022年斥資9800萬元，在台北港海巡基地建置「海巡數位航行智慧模擬教室」。

管碧玲表示，美國海軍及海岸防衛隊、韓國海岸警備隊、陽明及萬海航運公司均有設置操船模擬機設備，本日揭牌啟用的「海巡數位航行智慧模擬教室」擁有目前我國最先進的操船模擬機設備，此教室後續將定期規劃同仁操船技藝及機艙維修保養等訓練，滿足海巡署多元任務需求及培育海巡優秀人才。

海洋委員會管碧玲主委、海巡署長周美伍，30日在台北港海巡基地主持「海巡數位航行智慧模擬教室」啟用。，管碧玲體驗操作。（海巡署艦隊分署提供）

海洋委員會管碧玲主委、海巡署長周美伍，30日在台北港海巡基地主持「海巡數位航行智慧模擬教室」啟用。（海巡署艦隊分署提供）

海洋委員會管碧玲主委、海巡署長周美伍，30日在台北港海巡基地主持「海巡數位航行智慧模擬教室」啟用。（海巡署艦隊分署提供）

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