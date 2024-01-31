「解密海洋、看見未來」6計畫入選 海保署推動海洋公民科學有成

海洋保育署長黃向文（中）與「解密海洋，看見未來」徵件活動獲選人合照。（記者王冠仁攝）

2024/01/31 14:14

〔記者王冠仁／台北報導〕台灣四面環海，為鼓勵更多民眾投入守護海洋的行列，海洋委員會海洋保育署在去年辦理首屆「解密海洋，看見未來」徵件活動，並於今天公布獲選的6個計畫，同時公開表揚這些「海洋公民科學家」。海保署長黃向文說，海保署在2022年推出「台灣海洋公民科學家行動策略」，希望透過此策略支持更多民眾投身參與海洋公民科學，一同為海洋環境带來正向改變。

黃向文表示，幾年前她還在海洋大學服務時，曾執行一個公民科學計畫，因為那時海洋廢棄物引起各界關心，在當時沒人知道台灣周邊海漂垃圾的情況。台灣「生物公民科學」其實執行很多年，但「海洋」上相對困難；她當時跟國科會爭取經費爭取半天不到50萬，也很難派船出去做調查，所以當時想出了可以用海洋公民科學的方法，並在1年多的企劃過程中認識了很多熱愛海洋的朋友，進一步幫忙提供相關資訊。

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黄向文說，自2019年推動海洋公民科學家養成計畫後，海保署於2022年提出「台灣海洋公民科學家行動策咯」，擬定「支持公民科學發展」、「提昇民眾對於海洋公民科學的認識」、「提昇公民科學資料品質與持續性」、「促進公民科學資料開放與應用」4項策略；截至去年底，有將近3萬人參與，總計回報22052筆數據。

海保署說，此次「解密海洋，看見未來」徵件活動，遴選出「珠算不如公民科學家算」、「陸蟹生態守門員」、「海底農廢追追追」、「追尋龍紋鱝的蹤跡」、「漁你我牽起罟網今來」、「啣魚烏生-台灣海烏食性調查」6個計畫，將由科學家带領民眾進行調查，透過分析回報数據，建置海洋資料庫及加強海洋監測能力。

海保署表示，目前國内 44個海洋公民科學計畫，類別涵蓋超過10種不同領域，如由民間團體台灣環境資訊協會發起的台灣珊瑚礁體檢，藉每年持續到台灣各地珊瑚礁區進行監測獲得的資料，可以了解各區珊瑚是否健康；由中華鯨豚協會發超的「尋鯨任務」，可透過APP紀錄觀察到的鯨䐁種類、數量與經緯度等相關資訊，可藉此更了解鯨豚的生活模式。

海保署強調，海洋公民科學是一種公民參與科學調查的方法，在不同的區域與時間，收集海洋相關觀察資料。未來海保署將持續舉辦相關講座與活動，邀請更多民眾共同守護健康的海洋環境，一起為了未來的海洋努力。

海洋保育署長黃向文。（記者王冠仁攝）

海洋保育署長黃向文（前排右三）與眾多海洋公民科學家合照。（記者王冠仁攝）

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