前101董事長被控掏空求償近5億 更一審免賠

前台北101董事長林鴻明被控掏空愛山林建設，遭求償近5億，高院更一審判決林等人免賠。（記者楊國文攝）

2024/01/30 14:04

〔記者楊國文／台北報導〕前台北101大樓董事長林鴻明被控以多重交易手法掏空股票上市的金尚昌公司（現改名愛山林建設），2022年被依違反證券交易法判刑8年定讞，並入獄服刑。愛山林建設對林鴻明等3位高層提起民事求償訴訟，求償4.9億多元，一審判決駁回，二審改判愛山林建設勝訴，林鴻明等3人應賠償4.9億多元，經最高法院廢棄發回更審，高等法院更一審今再度判決愛山林建設敗訴，林等3人免賠，可上訴。

愛山林建設公司求償主張，2002年間，時任實際負責人的林鴻明、總經理陳祈蒼、董姓監察人兼財務長（已歿）等人，涉以公司位於新北市淡水鎮水仙段、米蘭段多筆土地向中聯公司抵押借款7億5千多萬元，後來未獲中聯同意，將土地再移轉給人頭地主，致公司受損，應負連帶賠償責任，訴請林等3人連帶賠償4億9633萬元。

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刑事部份，檢方認為林鴻明等人以多重交易方式掏空愛山林建設，依違反證交法將林鴻明等人起訴，2022年間，最高法院判林8年徒刑，林已入獄。

民事部份，台北地院審理後，判決愛山林建設敗訴，上訴後，高等法院認為，林鴻明等人在中聯尚未塗銷抵押權登記時，讓自己成立的啟揚公司取得水仙段土地所有權，再與人頭地主合作興建建物出售，導致愛山林建設受有損害，判決林鴻明等3人須連帶賠償4億9633萬多元。上訴後，最高法院將全案廢棄發回更審。

高院更一審認為，愛山林建設當時因財務狀況不佳，未與任何建商間就水仙段土地達成合作興建計畫，亦即無任何客觀開發之確定性，無法認定有何開發預期利益可言，則啟揚公司將水仙段土地與建照權利輾轉出售人頭，並無侵害愛山林建設公司水仙段土地開發預期利益，林鴻明等3人即無連帶賠償責任，判愛山林建設敗訴。可上訴。

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