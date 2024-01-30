霸凌變逞慾！2軍人強脫學弟褲子舔下體 還取綽號「小雞雞」

台中地院認為兩人行為，已從嬉鬧變成逞慾，判處兩軍人各2年與1年10月徒刑，但都宣告緩刑。（記者張瑞楨攝）

2024/01/30 12:37

〔記者張瑞楨／台中報導〕王姓與賴姓兩名職業軍人，2029年在澎湖縣馬公的空軍基地內，對學弟（已退伍）打鬧拉扯，卻愈鬧愈過份，竟強脫學弟褲子，還用舌頭舔學弟的下體，事後還把學弟取「小雞雞」綽號，卻不知此霸凌已犯法，兩人都辯稱只是相互打鬧拉扯，並無加重強制猥褻犯行，卻有另一軍官作證說，學弟案發當天傳訊息給他，指他被軍中學長脫褲子、碰觸生殖器，法官認為情境已從同袍嬉鬧轉變成逞慾，據此依二人以上共同強制猥褻罪，判處二人各2年與1年10月徒刑，皆緩刑3年。

判決書指出，上述兩名職業軍人，2019年9月隨軍方移防澎湖馬公空軍基地執行任務，學弟於同年月14日深夜10時許盥洗完畢後，到寢室斜對面的儀電寢室休息，二人卻走入儀電寢室內，與原先在儀電寢室內另兩名軍人打鬧拉扯，並將學弟壓制下半身，強脫褲子後，用舌頭舔學弟生殖器，事後還把學弟取了「小雞雞」綽號。

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台中地方法院審理時，兩人都宣稱是打鬧，沒有加重強制猥褻犯行，只是作勢要舔，沒舔到學弟下體，不構成猥褻行為。

法官認為，陳姓證人說，當天學弟傳訊息、打電話給他，指自己與跟軍中學長一起喝酒，被學長脫褲子、碰觸生殖器，李姓女軍人也說，兩名被告學長，事發後叫學弟「小雞雞」綽號，她問學弟原因，學弟才告訴她上述事端。

台中地院認為兩人辯詞不可信，兩人的情境，已自同僚間互相嬉鬧的愉快氛圍，轉變為對學弟片面逞私慾，但考量兩人已賠償學弟和解，各依二人以上共同強制猥褻罪，判處二人各2年徒刑與1年10月徒刑，但宣告緩刑各3年，以及1年10月徒刑，緩刑3年，可上訴。

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