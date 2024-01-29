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台中市今起連續21天 全天候酒駕大執法

警方提醒市民遵守「喝酒不開車」原則，以免害人害己。（警方提供）

警方提醒市民遵守「喝酒不開車」原則，以免害人害己。（警方提供）

2024/01/29 17:20

〔記者許國楨／台中報導〕農曆新年將屆，有鑑於民眾飲宴小酌機會大增，且歷年來均為酒駕案件發生高峰期，台中市警局交通大隊規畫自今日起，展開連續為期21天的「酒駕大執法專案」，將24小時全天候藉由多盤多檢攻勢勤務，嚇阻存僥倖心態駕駛人，也提醒市民遵守「喝酒不開車」原則，以免受罰。

根據交大統計，去年全年共取締酒駕交通違規8183件，取締成效為六都最高，但由於部分民眾不守法行為，仍發生酒駕死亡31人、酒駕受傷1434人，雖死傷人數均較111年大幅減少（死亡減少10人，降幅4.4%，受傷減少35人，降幅2.4%），但市警局對於全民「酒駕零容忍」的共識仍不斷努力，不敢鬆懈。

尤其近來又逢農曆年終尾牙及春節期間，各公司、行號陸續辦理餐敘，預估民眾團聚飲酒情形大增，歷年來均為酒駕案件發生高峰期，為積極防制酒後駕車致生憾事，交大結合各分局，從今天（29日）起至2月18日止，規畫執行連續21天的「酒駕大執法專案」勤務，將採取更加嚴格的執法態度，呼籲民眾不要以身試法。

交大表示，警方會在酒駕肇事高發路段及餐廳、Pub、KTV等易生酒駕行為處所附近場域，規劃「多點式路檢」、「重點區域巡守」等部署方式路檢，並以24小時全天候分散機動巡守方式，結合重點守望盤查等勤務攔檢，藉由多盤多檢攻勢勤務，嚇阻存有僥倖心態駕駛人。

交大也提醒市民，「取締酒駕大執法專案」，就是要斬斷民眾酒駕惡習，絕對不要酒駕，酒駕害人又害己，如要飲酒務必牢記「喝酒不開車」、「酒後找代駕」或搭乘替代運具，以確保自己和他人的安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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