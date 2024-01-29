澎湖3警分局長交接 首位女分局長張舒喻上任

澎湖地檢署檢察長陳佳秀，與異動澎湖縣政府警察局幹部合影。（記者劉禹慶攝）

2024/01/29 17:10

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕總統立委選舉後，警界人事大異動，澎湖縣政府警察局主任秘書、督察長、馬公、白沙及望安警分局長交接典禮，今（29）日在澎湖縣政府警察局會議室舉行，其中最受外界矚目的是，澎湖首位女性分局長出爐，張舒喻接掌轄管白沙鄉、西嶼鄉的白沙警分局。

今日布達交接典禮，由局長李名昌主持，副縣長林皆興、檢察長陳佳秀及多位縣議員、警友會理事長等地方政要等人到場觀禮，職務異動人員如下：澎湖縣政府警察局主任秘書由新竹市警察局第二分局長林昆達接任；督察長由新竹縣政府警察局竹北分局長林明鋒接任。

請繼續往下閱讀...

另外馬公警分局長由白沙警分局長呂文廷接任；白沙警分局長高雄市政府警察局捷運警察隊督察組組長張舒喻陞任；望安警分局長由基隆市警察局交通警察隊副隊長吳誌權陞任。其中白沙警分局長張舒喻為澎湖縣政府警察局首位女分局長，曾擔任花媽陳菊的隨扈，此次調派白沙，轄境內有牡蠣寶寶寶，被外界視為卡通版花媽，相當巧合。

澎湖地檢署檢察長、副縣長及警察局長，都希望透過高階警官異動，除了在治安上維繫澎湖治安美譽外，更希望能打擊毒品氾濫的問題，尤其近來透過海運、宅配、店對店等方式，毒品源源不絕進入離島澎湖，導致吸食年齡層下降，成為當前治安整頓的重點，因此希望新的分局長，能加強查緝毒品，並向上溯源，阻斷毒品來源，讓菊島家園零毒品目標早日實現。

白沙警分局長張舒喻，是澎湖縣政府警察局首位女性分局長。（記者劉禹慶攝）

城前公共藝術品被戲稱為卡通版花媽，正好在曾為花媽隨扈張舒喻管區。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法