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基隆鬥毆接二連三！9天3起釀1死3重傷

30歲林姓男子本月24日凌晨，與林姓友人在基隆市南榮路某間PUB飲酒，慘遭另一桌太陽會柯姓成員與2名小弟圍毆，被打到頭破血流，在醫院縫了20多針才止血，脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

30歲林姓男子本月24日凌晨，與林姓友人在基隆市南榮路某間PUB飲酒，慘遭另一桌太陽會柯姓成員與2名小弟圍毆，被打到頭破血流，在醫院縫了20多針才止血，脫離險境。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/30 23:45

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市再傳聚眾鬥毆暴力事件，累計9天3起，釀1死3重傷。

林姓男子本月24日凌晨，與林姓友人在基隆市南榮路某間PUB飲酒，酒後與太陽會柯姓成員、柯的黃姓小弟發生口角，雙方互毆；未料，半路殺出來接柯、黃回家的楊男，另持球棒痛擊林男，還好警方獲報及時壓制柯男等幫眾，將被打到頭破血流的林男送醫急救，縫了20多針止血，脫離險境；警訊後，將柯男等人，依刑法第150條聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。

本月15日，馬來西亞籍陳姓男大學生與火鍋店同事到基隆市仁愛區1家KTV夜唱，散場後，陳姓大學生遭陳志鴻持摺疊刀猛刺右大腿鼠蹊部1刀，傷及股動脈，急救3天後仍不治，與陳同行賴姓友人左大腿也被刺傷1刀。

不到1個禮拜，21日凌晨基隆廟口又發生林姓男子與楊姓女網友打招呼，遭楊女的侯姓男友等4名男子圍毆致頭部受傷。基隆市警察局為遏止街頭暴力事件一再發生，當晚動員150名警力，執行擴大臨檢勤務，針對基隆廟口、KTV、酒吧、網咖、小吃店、汽車旅館與電子遊藝場等易滋事場所，執行擴大臨檢勤務。

未料，警方擴大臨檢3天後，24日凌晨4點45分基隆市仁愛區南榮路某間PUB，再傳聚眾鬥毆暴力事件，轄區警一分局獲報動員警備隊、南榮路、延平街派出所等10多警力到場壓制，發現30歲林姓男子遭3人圍毆，頭、臉等多處受傷，滿身是血，趕緊將他送醫急救；經醫師縫了20多針才止血，沒有生命危險，警方在林男送醫後，將在場另4名酒客與連姓店長帶回派出所偵辦，釐清事發經過。

警方調查，被打到頭破血流的林姓男子男子與35歲林姓友人在酒吧內飲酒，與另一桌太陽會成員柯姓男子（29歲）與柯的20歲黃姓小弟起口角後，林男與，柯，黃等3人互毆掛彩；此時，柯的另名27歲楊姓小弟開車來接柯，黃2人離去，見3人打成一團，到車上拿球棒、辣椒水攻擊林男。

男的林姓友人見狀，也加入鬥毆行列，由原本林男1人打柯、黃、楊等3人，演變成林男與友人2人，對柯、黃、楊等3人，雙方在酒吧內大打出手，還好警方及時趕抵壓制，才未讓鬥毆越演越烈。警方隨後在黃、楊2名小弟身上各起獲1小包K他命毒品。警訊後，柯等人依涉犯聚眾鬥毆罪與毒品危害防制條例送辦。

30歲林姓男子遭天道盟太陽會柯姓幫派份子夥同黃姓，楊姓小弟圍毆，被打到頭破血流。（記者林嘉東翻攝）

30歲林姓男子遭天道盟太陽會柯姓幫派份子夥同黃姓，楊姓小弟圍毆，被打到頭破血流。（記者林嘉東翻攝）

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