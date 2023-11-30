法官屢出狀況挨批欠缺自省 司法院：研議精進作法

司法院表示，將對監督機制研議精進作法。（記者吳政峰攝）

2023/11/30 15:05

〔記者吳政峰／台北報導〕司改國是會議決議要求汰除不適任法官，但近日仍傳出部分法官出狀況的情事，不只立法院砲聲隆隆，連外界也質疑法官職務監督效能不彰、司法欠缺自省機制。司法院今（30）日發布新聞稿說明，針對少部分法官違法失職絕不寬貸，將研議相關精進作法。

近一年爆發懲戒法院前院長李伯道被控性騷擾女職員、士林地院法官蔡明宏被控性騷擾新進女法官、士院爆發合議庭評議爭議、台北高等行政法院參與言詞辯論與判決的法官不同人、司法院人事審議委員會口頭警告新北地院法官李昭融惹議等多起事件，引發外界批評監督效能不彰，缺乏自省機制，立院更是砲聲融融，質疑「不適任法官有沒有具體、客觀的標準？」

請繼續往下閱讀...

司法院30日表示，關於李昭融前遭其所承辦案件之當事人聲請個案評鑑，法官評鑑委員會移請人審會處置，人審會14日決議做成予以口頭告誡李昭融之警告處分，因法評會是以合議方式作成決議，乃獨立行使職權；而人審會所為懲處處分決議不當，司法院虛心接受各界指教，惟該個案處分是否允當，尚不足作為法官職務監督制度失靈之論據。

北高行接連爆發兩件判決與參與言辯所記載法官不同人的烏龍，司法院解釋，此為判決正本製作、言詞辯論筆錄記載之行政疏失，並非合議庭法官違法判決，已責成北高行針對行政疏失進行究責，且資訊處也就相關資訊系統建立防範機制，以避免類似錯誤再次發生。

而士院合議庭成員間之爭議，前由該院院長送交自律會審議，並於21日對該合議庭審判長做成不付處置之決議。司法院指出，依各級法院法官自律實施辦法第14條規定，該次自律會會議紀錄須層報司法院核備，司法院如認自律會決議不當，得發交該法院重行審議或為其他適當之處置，是司法院將待收到該次會議紀錄後，審閱相關事證，為適當處理。

司法院強調，向來支持、也努力去促成一個更有效率、更能夠糾錯的法官監督淘汰機制，並多次在事證明確之前提下，即時對所涉懲戒情節重大的法官，主動作成停職處分，更彰顯司法院確有依法汰除不良法官之決心。

司法院表示，深知司法的廉潔公正，乃是司法受信賴之基礎，也對絕大多數法官的清廉、正直，以及對審判工作的使命感深具信心。故針對少數法官違法失職之情事，司法院始終採取絕不寬貸，從嚴處理立場。

對於強化各法院院長職務監督職責，司法院指出，將研議相關精進作法，期盼各界勿以少數法官之違法失職情事，否定絕大多數法官努力工作的成果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法