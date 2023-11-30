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房客輕生租屋淪「凶宅」 二房東判賠142萬元

楊女把承租的房屋轉租給房客，房客卻於今年2月輕生死亡，台中地院判決楊女應賠償142萬餘元給屋主。（記者張瑞楨攝）

楊女把承租的房屋轉租給房客，房客卻於今年2月輕生死亡，台中地院判決楊女應賠償142萬餘元給屋主。（記者張瑞楨攝）

2023/11/30 12:31

〔記者張瑞楨／台中報導〕游姓屋主把房屋出租給楊姓女子，雙方並簽契約，約定如有人輕生死亡而成為凶宅，楊女或親屬應負起賠償責任，楊女之後把房屋分租給張姓房客，當起二房東收租金，這位房客今年2月於屋內輕生死亡，游男對楊女提起民事告訴索賠167萬元，台中地方法院認為，不動產估價師鑑定顯示，此房屋價值減損142萬餘元，判決楊女應賠償142萬餘元，可上訴。

判決書指出，游姓屋主提起民事訴訟，主張他把房屋出租給楊女，楊女又把房間分租給張姓房客，房客於今年2月於屋內輕生死亡，導致房子成為凶宅，價值減損達167萬餘元，依據雙方契約與民法等規定，楊女應賠償損失。

楊女答辯說，「凶宅」依內政部定義，專指不動產交易行為，也就是買賣房屋，不包含租賃房屋，且屋主游男並未與她約定不得轉租，因此她並未違約，另外，輕生死亡的是第三人（張姓房客），游男依約應向張姓房客的家屬請求賠償，而不是向她請求，該房屋之後又另轉租第三人，租金為每月6000元至6500元，可證明房屋的價值並未減損，游男至今也沒賣房子，是否有價值降低等損害？此損害是否為房客輕生死亡？至今都不明。

台中地方法院認為，雙方的契約，沒有禁止轉租的約定，但有三個房間，游男只有租給楊女一人，租約達5年，可推論游男僅允許楊女一人使用，且雙方契約也約定，「如在此租賃處有非自然死亡等行為」，「乙方及近親須全權負擔其責任」，指的是在此租賃處有自殺或他殺等非自然死亡，並未限於是楊女本人為之，賠償義務人為乙方（楊女）及其近親，因此，楊女應負起賠償之責。

法官認為，此案送交不動產估價師鑑定，鑑定意見是此房屋單面臨街，土地面積約5.4坪、建物面積約22坪，屬於鋼筋混凝土公寓，使用分區為第二種住宅區、第五種住宅區，使用現況為分租套房，正常總價評估為507萬餘元，輕生事故後之總價評估為365萬餘元，價值減損142萬餘元。

至於楊女辯稱，房屋已另轉租第三人，租金並未減損，故無損失等語，法官強調，雙方契約約定的賠償範圍，包括房屋價值的減損，不是單指租金的損失，楊女辯詞違反契約約定，應無可採，據此判決楊女應賠償屋主游男142萬餘元，可上訴。

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