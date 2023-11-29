11/29 今彩539頭獎開出1注！800萬獎落宜蘭

今晚（11月29日）開獎的第112000285期今彩539頭獎開出1注；第112000285期雙贏彩頭獎則摃龜。（資料照）

2023/11/29 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月29日）開獎的第112000285期今彩539頭獎開出1注，由宜蘭縣冬山鄉冬山路3號「天天來彩券行」開出；第112000285期雙贏彩頭獎摃龜。

第112000285期今彩539中獎號碼為「09、11、14、30、35」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共199注中獎，每注可得2萬元；參獎共6269注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬2162注中獎，每注可得50元。

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第112000285期雙贏彩中獎號碼為「02、04、05、06、08、10、14、15、17、19、20、22」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎共119注中獎，每注可得500元；肆獎共1330注中獎，每注可得100元。

第112000285期39樂合彩中獎號碼為「09、11、14、30、35」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共112注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6829注中獎，每注可得1125元。

第112000285期3星彩中獎號碼為「198」，正彩共34注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000285期4星彩中獎號碼為「6057」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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