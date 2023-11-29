婦人遇假胞弟詐財 佛祖說了有詐還想匯款

假胞弟詐財，杜婦不信佛祖指示。（讀者提供）

2023/11/29 22:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名杜姓婦人接獲假胞弟詐騙簡訊，誆騙要把退休金放入保險箱，再以包裹郵寄給她，要她匯款支付運輸費5萬元，友人代她向佛祖請示確認是詐騙，沒想到杜婦仍到鳳山區一間郵局匯款5萬元，警方查出匯款帳戶是個人戶非公司戶，勸說「佛祖都說是詐騙集團了」，杜女才恍然大悟保住積蓄。

警方調查，杜姓婦人（63歲）胞弟人在國外，她近日接獲詐騙集團簡訊，對方假冒杜婦胞弟，稱近來退休了，前天突然要把退休金放入保險箱，並用包裹方式郵寄過來給她，但需要她先支付一筆運輸費5萬元才能寄出。

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沒想到杜姓婦人竟信以為真，前天到鳳山區一間銀行匯款5萬元，經行員關懷提問察覺有異，通報警方有民眾疑似遭詐騙，鳳山警分局文山派出所警員劉晧品、劉宜昀據報到場了解。

警員劉晧品獲悉事情經過，發現事情問題很大，檢視杜婦手機後，苦勸老婦運輸費5萬元不合理，女警劉宜昀也告知金錢放入保險箱，再運回台更不合理。

尤其杜婦友人還代她向佛祖擲筊請示，確認這就是詐騙手法，還傳簡訊提醒她，警方苦口婆心勸說「佛祖都告訴妳那是詐騙集團了」。

警方也請所內同仁查驗對方提供帳戶，發現該戶頭為個人戶，而非對方所稱運輸公司帳戶，杜婦才恍然大悟，原來自己差點被詐騙。

所幸警方及行員耐心說明及查證，杜婦才得以保住錢財，她也對自己財迷心竅、不相信佛祖指示懊惱不已，她感謝警方幫忙阻詐。

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