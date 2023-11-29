為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

婦人遇假胞弟詐財 佛祖說了有詐還想匯款

假胞弟詐財，杜婦不信佛祖指示。（讀者提供）

假胞弟詐財，杜婦不信佛祖指示。（讀者提供）

2023/11/29 22:06

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市一名杜姓婦人接獲假胞弟詐騙簡訊，誆騙要把退休金放入保險箱，再以包裹郵寄給她，要她匯款支付運輸費5萬元，友人代她向佛祖請示確認是詐騙，沒想到杜婦仍到鳳山區一間郵局匯款5萬元，警方查出匯款帳戶是個人戶非公司戶，勸說「佛祖都說是詐騙集團了」，杜女才恍然大悟保住積蓄。

警方調查，杜姓婦人（63歲）胞弟人在國外，她近日接獲詐騙集團簡訊，對方假冒杜婦胞弟，稱近來退休了，前天突然要把退休金放入保險箱，並用包裹方式郵寄過來給她，但需要她先支付一筆運輸費5萬元才能寄出。

沒想到杜姓婦人竟信以為真，前天到鳳山區一間銀行匯款5萬元，經行員關懷提問察覺有異，通報警方有民眾疑似遭詐騙，鳳山警分局文山派出所警員劉晧品、劉宜昀據報到場了解。

警員劉晧品獲悉事情經過，發現事情問題很大，檢視杜婦手機後，苦勸老婦運輸費5萬元不合理，女警劉宜昀也告知金錢放入保險箱，再運回台更不合理。

尤其杜婦友人還代她向佛祖擲筊請示，確認這就是詐騙手法，還傳簡訊提醒她，警方苦口婆心勸說「佛祖都告訴妳那是詐騙集團了」。

警方也請所內同仁查驗對方提供帳戶，發現該戶頭為個人戶，而非對方所稱運輸公司帳戶，杜婦才恍然大悟，原來自己差點被詐騙。

所幸警方及行員耐心說明及查證，杜婦才得以保住錢財，她也對自己財迷心竅、不相信佛祖指示懊惱不已，她感謝警方幫忙阻詐。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
繳汽燃費詐騙簡訊猖狂 高雄監理所：「3有2不會」才是真的
2023/11/29 21:39

繳汽燃費詐騙簡訊猖狂 高雄監理所：「3有2不會」才是真的
代辦貸款爭議或詐騙頻傳 金管會提2大示警
2023/11/29 17:00

代辦貸款爭議或詐騙頻傳 金管會提2大示警

互助共好的合作事業 以動畫探索青年返鄉創生
公開申購前請詳閱相關流程 櫃買中心提醒投資人小心詐騙
2023/11/29 16:16

公開申購前請詳閱相關流程 櫃買中心提醒投資人小心詐騙
「im.B」主嫌曾耀鋒在宜蘭酒駕冒名簽罰單 因這原因不起訴
2023/11/29 09:27

「im.B」主嫌曾耀鋒在宜蘭酒駕冒名簽罰單 因這原因不起訴

祥儀擬空調系統改善策略 提高節能效益
單親爸成詐團人頭戶單日177萬入賬 被判4月+還清詐款
2023/11/28 18:53

單親爸成詐團人頭戶單日177萬入賬 被判4月+還清詐款
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播