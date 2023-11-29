穿競選背心發救濟品 彰縣議員柯振杯父子被控賄選二審無罪

國民黨彰化縣議員柯振杯（右）與參選伸港鄉長的兒子柯承翰（左，落選），被檢舉涉嫌賄選，但一審與二審都判決無罪。（取自柯振杯臉書）

2023/11/29 16:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化縣議員當選人柯振杯，去年與參選伸港鄉長的兒子柯承翰（無黨籍，落選），一同出席和美和善團的發放救濟物資公益活動，父子兩人接受媒體採訪時說，和善團是配合他們舉辦活動，彰化地檢署認定是賄選而起訴，彰化地院一審認為，此公益活動行之有年，柯振杯父子並無行賄犯意而判處無罪，彰化地檢署上訴二審，高等法院台中分院見解與一審相同，維持無罪判決，可上訴三審。

彰化地檢署起訴主張，柯振杯與柯承翰父子，分別於去年9月登記參選彰化縣議員第三選區（伸港鄉、線西鄉、和美鎮）議員，以及彰化縣伸港鄉鄉長選舉，父子2人知道彰化縣和美和善團，去年9月15日在伸港鄉舉辦低收入戶救濟公益活動，為求勝選，明知該次公益活動是和美和善團自主發起及舉辦，並無配合2人選舉活動之意，2人未徵得和美和善團會長同意，即由柯承翰聯繫新聞記者，告知父子2人將共同參與上述公益活動。

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檢方指控，公益活動當日，父子2人穿著議員與鄉長競選背心到場，參與發放物資，且於接受新聞記者採訪時宣稱，和美和善團是配合兩人而舉辦公益活動，藉上述方式向領取物資及救濟金的低收入戶，或其代領人，行求賄賂以投票支持2人，父子2人違反公職人員選舉罷免法第99條第1項的行求賄賂罪嫌。

彰化地院一審認為，和美和善團曾於2016、2017年間，在伸港鄉舉辦過類似活動，去年7月也在和美鎮公所舉辦相同活動，其間亦有其他候選人到場向民眾拜票致意，而本次活動，該團依照往年運作模式，由候選人於公益活動現場向領取物資的民眾拜票，並發放競選文宣、透過媒體宣傳，尚屬競選過程正常活動，不符投票行賄罪的要件，不構成賄選罪而判處無罪。

彰化地檢署上訴二審，高等法院台中分院維持無罪判決的主要理由有二，其一是和美和善團先前已有舉辦類似公益活動，依社會一般通念觀之，實屬一般性慈善救濟活動，縱父子2人在場參與，收受救濟物資的低收入戶，不致於誤認救濟物資是2人提供，難認2人會影響投票意向，至於2人接受新聞媒體採訪時所發表的言論，是突顯個人功績、拉抬聲勢的宣傳效果。

其二是檢察官並未舉證證明，到場的低收入戶，是否有該選區的選舉投票權，無法排除領取物資之人，並非全部都是該選舉區投票權的選民，難認2人與領取物資的低收入戶，有何約定投票的對價關係，駁回檢方上訴，可再上訴三審。

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