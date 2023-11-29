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喝咖啡停車鬧糾紛 男子反鎖店門持刀砍人下場曝

鍾姓男子拿水果刀（紅圈處）衝進咖啡店對陳男一陣狂砍，一旁顧客趕緊拿起椅子壓制。（民眾提供）

鍾姓男子拿水果刀（紅圈處）衝進咖啡店對陳男一陣狂砍，一旁顧客趕緊拿起椅子壓制。（民眾提供）

2023/11/29 16:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣鍾姓男子不滿隔壁咖啡店陳姓常客，停車時擋到家門口，要求陳男移車遭拒，竟拿水果刀衝進咖啡店裡對陳男狂砍，造成陳男眼瞼、臉部、身體多處受傷。檢方認為，鍾男行凶前將店門反鎖，製造難以求援空間，殺意甚明，依殺人未遂罪嫌將鍾男提起公訴。

起訴書指出，鍾男（44歲）住在咖啡店隔壁，陳男則是咖啡店常客，因常將車輛停在咖啡店門口，引起鍾男不滿，雙方因停車問題相處不睦。今年10月19日下午，鍾男又見陳男車輛停在咖啡店門口，便進入店內要求陳男移車，結果遭拒絕，雙方發生口角，鍾男朝陳男臉部打一巴掌後，悻悻然離去。

不料鍾男返家後，在車庫拿水果刀返回咖啡店，並將店門上鎖，隨即持刀往陳男頭部、肩頸部砍殺，造成陳男右上及下眼皮撕裂傷5公分、眼球挫傷、結膜下出血、左下肢擦挫傷等傷害，陳男為奪下水果刀與鍾男扭打，警方據報趕往現場，將兩人分開後將陳男緊急送醫，才倖免於難。

鍾男辯稱，隔壁咖啡店客人停車容易擋住家門進出視線，多次溝通都未見改善，雖持刀對陳男傷害，但無意殺人等語

檢方認為，鍾男返家持刀時間只有3秒，顯見已將刀具放置車庫預謀犯案，進入咖啡店後將店門反鎖，意在製造封閉、難以求援的空間，又對被害人頭部用力揮砍，極有可能因傷及重要部位而死亡，顯見鍾男殺人犯意甚明，因此依殺人未遂罪嫌起訴。

鍾姓男子不滿咖啡店客人停車阻擋家門，憤而持刀砍傷對方。（民眾提供）

鍾姓男子不滿咖啡店客人停車阻擋家門，憤而持刀砍傷對方。（民眾提供）

咖啡店表示，因為停車問題常跟鄰居溝通，也擺放三角椎提醒客人停車不要越線。（資料照）

咖啡店表示，因為停車問題常跟鄰居溝通，也擺放三角椎提醒客人停車不要越線。（資料照）

彰化地檢署認為，鍾男行凶前將店門反鎖，製造難以求援空間，殺意甚明，依殺人未遂罪嫌將他提起公訴。（民眾提供）

彰化地檢署認為，鍾男行凶前將店門反鎖，製造難以求援空間，殺意甚明，依殺人未遂罪嫌將他提起公訴。（民眾提供）

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