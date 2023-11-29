忘了中捷憾事？潮州高架鐵軌旁吊車施工 司機、屋主將送辦

有吊車昨天上午在緊臨站區處進行吊掛，站方擔憂中捷憾事重演。（截自副站長邱旻杰YOUTUBE）

2023/11/29 13:02

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今年5月台中捷運傳出因旁邊大樓施工吊臂砸落軌道，釀1死8傷慘劇，憾事仍歷歷在目，屏東潮州高架鐵軌旁昨天也傳出有吊車就在緊臨站台處施工，所幸站方即刻前往阻止，未讓事態衍生成為災害，鐵路警察則強調此舉已違《刑法》等，將依法移送屋主及吊車司機。

潮州站原已是中屏東交通樞紐，在高架、電氣化後更是直接從三等站躍升為一等站，乘客吐納量在屏東具有重要地位，站內外安全也備受重視，不過，5月才發生高架軌道上方吊臂墜落直接砸中軌道致擊毀行駛中車輛的離譜案件，甚至釀1死悲劇，卻仍有人恍若未聞，在未經申請下即在靠近站體處施工，尤其又是吊車，是引來側目及站方的不滿。

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內政部警政署鐵路警察局高雄分局指出，昨天上午10時25分左右，當時邱姓副站長發現在車站第一月台線路的外側，有吊車正在進行高空作業，當時吊臂更是朝向站區，極度靠近鐵軌上空的電線。

該分局指出，經調查發現當時為民宅鐵皮屋作業，但吊車臂已入侵鐵路路線，有安全疑慮，吊車駐駕現場距離鐵路線路4公尺，且施作前並未向台鐵申請許可，明顯影響列車行駛安全。

警方表示，將通知施工屋主及吊車司機到案說明，依違反刑法第185條第一項：妨害公眾往來安全罪，函送屏東地方檢察署偵辦。並重申任何靠近鐵路路線施作工程，必須事前向台鐵提出申請，經評估無安全之虞核准後，才可進行施工作業，以免影響大眾通行安全。

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