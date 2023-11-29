憂車禍兒無人照顧...... 母生前過戶房產給大女兒 小女兒爭產敗訴

基隆市林姓婦人生前把房子過戶給願意照顧兒子的大女兒；未料，林婦過世後，小女兒卻提訴主張大姊取得房產過程不合法。基隆地院審理時，林婦二女兒到庭挺大姊，法院因此判小女兒敗訴。（記者林嘉東攝）

2023/11/29 11:14

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市林姓婦人擔心過世後，因車禍無法謀生的小兒子無人照料，詢問3個女兒後，把房子過戶給願意照顧兒子的大女兒；未料，林婦過世後，林婦的小女兒卻提訴，主張沒聽過先母把房子過戶給大姊，請求把房子回復登記為全體繼承人共有。基隆地院審理時，林婦二女兒到庭挺大姊，法院據此判小女兒敗訴。

林婦的小女兒主張，母親生前在基隆市有1間18坪大的房子，今年6月14日往生後，她與2個姊姊與哥哥都是繼承人，但她在辦理繼承時卻發現，媽媽在生前2019年4月間過戶給大姊。

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小女兒說，母親在世時，她和2個姊姊都沒聽說，媽媽要把房子賣給大姊，也查不到大姊買房的金流，大姊與媽媽的不動產買賣契約及所有權移轉登記行為，均屬通謀虛偽，依民法規定應屬無效，請法院將已過戶給大姊的房子回復登記為全體繼承人共有。

法院審理時，大姊告訴法官，弟弟退伍不久發生重大車禍，受傷迄今無法正常工作謀生，母親生前擔心弟弟日後的生活起居無人照料，便與她跟2個妹妹協商，若誰有意願負擔弟弟的日後生活費用、健保費用等開銷，就把房子過戶給誰，她願意照料弟弟，媽媽就把房子移轉登記給她。

林婦的二女兒到庭證稱，媽媽當時第一個問小妹，但小妹拒絕，第二個問她，她因為要照顧公婆也婉拒，後來大姊答應負擔弟弟日後生活費用、健保費用等支出，媽媽就把房子所有權移轉大姊。

法官認為，林婦的二女兒陳述顯不利自身利益，自無偏袒兩造情形，因此採信大女兒的說法，林婦生前與女兒約定以不動產的買賣價金就是用來支付小兒子未來的生活費用，認定林婦房子所有權移轉，並非出於通謀虛偽，判小女兒敗訴。

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