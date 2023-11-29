海巡巡防艇港外接駁易生危險 澎湖縣議會緊急介入協調

國造海巡巡防艇船身過長，所以在港外接駁。（澎湖海巡隊提供）

2023/11/29 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕中秋過後澎湖進入東北季風肆虐，海上風浪更為惡劣，嘉義布袋至馬公客輪全數停航，但離島緊急醫療後送仍是必須執行，近來卻因望安潭門港、將軍港，巡防艇無法入港，只能改由海上接駁，導致險象環生，因此澎湖縣議會主動介入，邀請相關單位進行協調。

協調會由議長陳毓仁主持，邀請望安鄉長許賢德、七美籍縣議員張仁和、望安籍縣議員陳佩真、白沙籍縣議員魏睿宏、花嶼村長、衛生局長陳淑娟、醫政科長林秀蓉、凌天航空駐地醫療直昇機、海巡第十三巡防區主任、第八海巡隊組主任等相關單位與會。

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由於海巡隊新撥100噸級巡防艇PP-10087、PP-10092，為國產艦艇，船身太長不能進港，在狹窄港區不容易迴旋，缺乏靈活度，因此巡防艇不敢冒進，所以海巡單位傾向以其他型巡防艇入港載運，但因緊急醫療講求時效性，若返港換艦恐將延誤時效，還必須更進一步研議其他可行之道。

至於澎湖最西的花嶼離島，海巡巡防艇不能進入，以後後送都申請駐地空中醫療直昇機凌天後送，至於北海航道較淺的吉貝、鳥嶼、員貝等離島，除了交通船或當地船隻外，必要時也可申請直昇機後送。陳佩真議員另外呼籲空審中心不要用台灣的角度看待澎湖，應該要開放申請條件第14條「其他非經空中救護，將影響緊急醫療救護時效。」畢竟澎湖的海域跟空域天候狀況與台灣不同。

國造海巡署百噸級巡防艇，因船身過長，不利於離島港區出入。（海巡署提供）

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