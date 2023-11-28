公視《四樓的天空》按摩顧問猥褻同業 汪世展判刑10月

高院審理公視《四樓的天空》推摩顧問汪世展涉猥褻女按摩師，判10月徒刑。（記者楊國文攝）

2023/11/28 13:06

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〔記者楊國文／台北報導〕專業按摩師汪世展在公視戲劇《四樓的天堂》中擔任按摩顧問，卻被控藉著與同行女按摩師「療程交換」的機會，未經對方同意，不僅觸摸私處，還抓胸搓揉右乳；台北地院依乘機猥褻罪判10月徒刑，檢方認為判刑過輕上訴，高等法院認定一審量刑適當，今仍判10月徒刑，可上訴。

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公視劇作《四樓的天堂》是由香港金像獎影帝黃秋生、金馬影后謝盈萱、模特兒出身的男演員范少勳等人主演，描述隱居於公寓四樓的神祕推拿師為人剖析疾病和心結，劇組聘請汪世展擔任按摩顧問，汪世展卻被前妻爆料曾多次性騷擾女性。

檢方起訴指出，資淺女按摩師聽聞汪世展技術精良，2017年1月赴汪的工作室接受按摩療程；同年7月28日汪世展邀女方進行「療程交換」，按摩當下，涉嫌伸手進入女方內褲按摩恥骨、下體1分鐘，再用手握住乳房搓揉約20秒。

女按摩師事後傳簡訊告知汪世展，事發當時很害怕，也覺得不舒服和焦慮；汪世展表達歉意。2022年1月，女方在臉書見汪世展的前妻揭發汪世展曾多次性騷擾女客人，是性騷慣犯，要求汪世展公開道歉未獲回應，決定提告。檢方偵查後起訴。

汪世展自認只犯「強制觸摸罪」並非「猥褻」

台北地院審理期間，汪世展否認乘機猥褻，辯稱在按摩過程中，只是基於「吃豆腐」的心態，自認只觸犯性騷擾防治法的強制觸摸罪，並非猥褻。

台北地院認為，汪世展被前妻爆料後，曾發表聲明自承「不懂事的自己一連串的犯錯」、「對於當年曾經在療程中被冒犯而感到受傷的各位」、「沒有把持好專業上應遵守之言語與身體之界線」，可見汪犯本案並非偶然、一時失慮。

合議庭認為，汪犯案後仍持續從事可能接觸女性私密部位的按摩行業，且相關犯行是在擔任按摩相關影視劇作顧問後、遭前妻爆料才曝光，可見汪所為不只造成女按摩師身心傷害，更使社會大眾對接受按摩療程產生疑慮，同時破壞社會大眾對按摩業者的信任，判刑10月。

檢方認為一審判刑過輕，提起上訴，汪未上訴。高等法院認為，一審已就被害人所受創傷、汪的犯後態度、檢察官上訴指稱汪的犯罪情節綜合考量，且汪目前已未從事按摩工作，判刑10月適當，今判決駁回。可上訴。

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