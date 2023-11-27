夜衝武嶺後當心身體「沒電」 假日台14甲線機車自摔頻傳

本月25、26日台14甲線合歡山路段就發生10件交通事故，重機騎士因為疲勞駕駛，不慎連人帶車騎進水溝掛彩。（民眾提供）

2023/11/27 17:22

〔記者佟振國／南投報導〕夜衝武嶺當心身體「沒電」了！入冬降溫以來，假日前往合歡山的車潮增加不少，遊客得更注意行車安全，台14甲線25、26日2天即發生10起交通事故，又以機車佔多數，主因是疲勞駕駛致自摔，警方呼籲疲勞駕駛風險性不亞於酒駕，用路人長途行車前、後應有充分休息，切勿疲勞駕駛。

合歡山除了是冬季賞雪勝地，入冬的高山雲海也十分吸睛，加上近幾年的觀星、觀日熱潮，不少遊客選擇夜衝合歡山武嶺，但溫度變化大加上睡眠不足，危及行車安全。

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仁愛分局統計，剛結束的週休假日單是台14甲線就發生10件交通事故，25日6件、26日4件，8件有人員受傷，其中3件分心駕駛及4件自摔，機車佔多數，甚至有騎士因為過度疲勞，失控連人帶車衝進路邊水溝而掛彩，尤其26日一早7點多台14甲16K、20K接連事故，也令處理員警疲於奔命。

警方表示，疲勞駕駛的風險性不亞於酒駕，均會嚴重影響駕駛注意力、反應力與判斷力，加上天色昏暗視線不佳，更無法注意周遭環境而產生危險。

警方也提醒民眾，長途行車前、後都應有充分休息，如果發現自己頻頻點頭、眨眼頻率變高、視線不清楚，應立即找適當地點休息，養足體力後再上路。

為降低台14甲線高海拔公路疲勞駕駛導致肇事，警方近幾年加強在昆陽、武嶺地區進行宣導。（資料照）

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