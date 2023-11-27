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首頁　>　社會

2法籍登山客屏東彎刀縱走迷途 搜救逾30小時仍未果

搜救人員上山搜尋。（屏縣消防局提供）

搜救人員上山搜尋。（屏縣消防局提供）

2023/11/27 16:22

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2名法國籍登山客本月（11月）23日入山，計畫「彎刀縱走」，從霧台鄉霧頭山走至泰武鄉北大武山，但卻傳出迷途，屏縣消防局昨天上午9點多接獲報案，立刻展開搜索，至今天（27日）下午仍未尋獲。

屏縣消防局表示，本月26日上午9點39分接獲110轉報山域事故，2名法國籍登山客，為一男性年約38歲、一女性年約30歲，於23日前往霧台鄉霧頭山登山迷路，請求協助。消防局受理後立即出動第一大隊、特搜大隊、霧台、三地門、瑪家分隊及義消特搜隊共8車23人前往。

由於前往迷路者座標位置需3天左右路程，且不確定起登處，消防局除集結人力，分別從霧台鄉阿禮及泰武鄉北大武山2處前進搜尋，並申請空勤直升機前往搜救。昨天下午1點15分空勤回報，因目標區附近雲層太厚視線不佳，搜尋未果，5點17分第一大隊副大隊長楊景雄回報地面人員持續搜尋。

消防局表示，今天（27日）持續出動8車27人，含義消及台東縣消防局6人前往搜尋，由特搜大隊副大隊長陳世鴻帶隊指揮，並再申請空勤總隊直昇機協助搜尋，目前持續搜尋中。

檜谷山莊莊主吳德發也在臉書「北大武山資訊站」表示，昨天11點左右例行登頂，快到三角點前接到屏東消防局電話，有2位法國人在往北大武山方向迷路。取得家屬電話回撥，確認走的是彎刀縱走，過霧頭山，離北大武山三角點還有一段距離。

吳德發指出，昨天空勤就已經尋找飛一次，今天一早又載救難勇士垂降尋找，加上飛機空勘查找。地面部隊一路從霧頭山登山口起登，一路從北大武山登山口起登，三路包抄形成天羅地網，期盼今天就有好消息。

搜救持續中。（屏縣消防局提供）

搜救持續中。（屏縣消防局提供）

搜救人員重裝上山搜尋失聯人員。（屏縣消防局提供）

搜救人員重裝上山搜尋失聯人員。（屏縣消防局提供）

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