澳學者涉殺前夫攜子藏匿台灣 台澳警協力逮人引渡回澳助2童返鄉

台澳兩國警方押送萊斯返回澳洲。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/27 15:15

〔記者姚岳宏／台北報導〕澳洲歷史學家萊斯（Lisa Lines）涉嫌聯合情夫多次謀殺前夫未遂，2020年疫情期間帶著兩個孩子躲來台灣，仍涉嫌在台遠端遙控計畫殺人，國際刑警組織對她發布紅色通報，台澳間雖無引渡條例，但刑事警察局掌握她本月15日帶著兩名幼童去帛琉旅遊，立刻通報當地警方逮人，由於澳、帛間無直航，本月23日經由台灣將她引渡回澳洲歸案，刑事局也派員搭機護送2名幼童還鄉，目前檢警正對萊斯在台住居所及工作處所進行調查，以掌握相關事證。

據指出，43歲的澳洲歷史學家萊斯涉嫌聯合30歲的情夫布魯克納，謀殺前夫霍廷，2017年10月，布魯克納在霍廷位於澳洲阿德萊德住處，以斧頭襲擊霍廷，布魯克納則反控遭到霍廷槍擊，案件審理期間，還爆出萊斯與另名女性密友共謀將正在醫院休養的霍廷窒息殺害的案外案。

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萊斯另涉嫌在2021年底至2022年8月間，在台跨海遙控與情夫計畫買凶，謀殺前夫與他的母親，澳洲警方調查後，對萊斯發布逮捕令，發現她2020年間，攜2名未成年兄妹輾轉逃亡至台灣，經國際刑警組織對萊斯發布紅色通報，兄妹2人則被發布黃色通報列失蹤人口協尋。

我刑事局國際刑警科獲報，與南澳州警（SAPOL）與澳洲聯邦警察（AFP）共組專案小組積極偵辦，並與內政部移民署共同協處。

專案小組偵辦期間，接獲情資顯示萊斯將於本月15日攜2名幼童前往帛琉旅遊，立刻與移民署共同實施監控，全程掌握萊斯一行人行蹤，於當天萊斯入境帛琉時進行同步查緝行動，分別於帛琉羅曼·莫圖國際機場及澳洲布里斯本逮捕萊斯及布魯克納。

刑事局指出，萊斯於帛琉當地完成引渡程序後，刑事局除派員搭機護送2名幼童還鄉，更與澳洲警方合作自帛琉將萊斯經我國押返澳洲歸案，我檢警亦針對萊斯國內住居所及工作處發動搜索，以掌握相關事證。

刑事局護送2名幼童回澳洲。（記者姚岳宏翻攝）

警方搜索萊斯在台工作處所。（記者姚岳宏翻攝）

台澳警方合作將萊斯遣返回澳洲。（記者姚岳宏翻攝）

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