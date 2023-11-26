3名越籍男子搭單軌車探友意外翻覆 2人受傷送醫

台中市和平區發生單軌車翻覆意外，造成2名越南籍男子受傷。（民眾提供）

2023/11/26 10:22

〔記者歐素美／台中報導〕台中市和平區台七甲線62.8公里處附近昨天發生3名越南籍男子搭乘單軌車，前往找親友時，單軌車意外翻覆，造成其中2人受傷，經台中市消防局送往梨山衛生所急救後，再轉送宜蘭羅東博愛醫院治療，其中1人顱內出血，目前還在加護病房；警方調查，3名男子分別於今年5月及6月持觀光簽證來台，其中2人已逾期居留，目前交由移民署宜蘭專勤隊處理。

25日上午8點16分，台中市消防局獲報，和平區台七甲線62.8公里處有載送蔬果的單軌車翻覆，單軌車上有3名越南籍男子跌落邊坡受傷，並已使用流籠將傷者運送至山下，其中，2人頭部受創，指揮中心派遣梨山分隊救護車前往救護，經送往梨山衛生所，1人年約45歲，右肩疼痛，右眉一處撕裂傷，意識清楚；1人年約47歲，左肩疼痛，臉部多處撕裂傷，意識清楚；另1人則無明顯外傷未送醫。

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和平警分局獲報趕往處理，2名傷者後送宜蘭羅東博愛醫院治療，3人皆為越南籍，分別為TRUONG，在今年5月26日持觀光簽證入境；另2人為TRAN及NGOC，在今年6月21日持觀光簽證入境，已逾期停留。

單軌車主人廖男向警方供稱，越南籍男子是要去事發地下方找親友陳姓阿姨，才借其單軌車使用；2名逾期停留的越南籍男子也供稱要前往事發地下方找故鄉陳姓友人才乘坐單軌車，一時不慎跌落受傷。目前全案已交由宜蘭縣專勤隊辦理，逾期停留的2名越南籍男子治療後將遣返。

3名越南籍男子在環山部落搭乘單軌車探友意外翻覆， 2人受傷送醫幸無生命危險。 （民眾提供）

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