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11/25 雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜！

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2023/11/25 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月25日）開獎的第112000282期雙贏彩、第112000282期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000282期雙贏彩中獎號碼為「02、03、08、11、14、17、18、19、21、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎5注中獎，每注可得10萬元；參獎129注中獎，每注可得500元；肆獎1355注中獎，每注可得100元。

第112000282期今彩539中獎號碼為「04、11、16、20、22」，頭獎摃龜；貳獎274注中獎，每注可得2萬元；參獎8276注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7869注中獎，每注可得50元。

第112000282期39樂合彩中獎號碼為「04、11、16、20、22」，四合9注中獎，每注可得21萬2500元；三合394注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬2245注中獎，每注可得1125元。

第112000282期3星彩中獎號碼為「202」，正彩39注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000282期4星彩中獎號碼為「0731」，正彩8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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