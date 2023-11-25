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假冒閨密騙女網紅私密裸照 惡狼緩起訴期間再犯被起訴

鄭男涉嫌於緩刑期間，持續假冒女閨密，向女網紅騙得私密裸照，中檢起訴並聲明從重量刑。（示意圖）

鄭男涉嫌於緩刑期間，持續假冒女閨密，向女網紅騙得私密裸照，中檢起訴並聲明從重量刑。（示意圖）

2023/11/25 16:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕35歲的鄭姓男子涉嫌鎖定年輕貌美、身材姣好、臉書或IG追蹤人數超過5000人的女網紅，假冒被害女網紅「閨密」，再以想隆乳等話語術，誘騙網紅自拍裸露胸部、陰部等私密照片或影片，2名女網紅報案，台中地檢署檢察官張富鈞今年8月指揮警方搜索鄭男住處，在手機發現多名女性的私密裸照，已知12人受害，且他還是在緩起訴期間再犯，中檢依妨害性隱私等罪名提起公訴，聲明法院從重量刑。

中檢指出，鄭男涉嫌觸犯的罪名，包括刑法第319之2條第1項的「以詐騙方式取得被害人攝錄其性影像（妨害性隱私），刑法第319之3條第1項、第3項「未經他人同意，重製上開性影像罪」、個人資料保法第41條、第19條、第20條「非法蒐集利用他人個資」等罪，今年8月3日搜索之後，向法院聲請羈押禁見獲准。

中檢指出，鄭男的手機經鑑識分析後，發現鄭男這1年多來，在臉書、IG、抖音等社群軟體中瀏覽，鎖定年輕貌美、身材姣好、追蹤人數超過5000人的女網紅，再研究分析女網紅的交友狀況，鎖定女網友某一位「閨密」，再假冒這位「閨密」，用「閨密」的暱稱、照片，佯裝是「閨密」本人，宣稱想做隆乳手術、想分析內衣穿搭等話術，與被害女網紅討論胸部、身材為由，詐騙取得女網友自行拍攝的裸露胸部、陰部等私密照片及影片。

此案是有2名女被害人先行報案，中檢進一步蒐證發現，鄭男以前就用相似手法，騙取女性隱私裸照，彰化地檢署給他緩起訴，他卻在緩起訴期間持續再犯，且受害人數達12人，聲明台中地方法院從重量刑。

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