他自信賭場藏深山老林 新北警仍耐風寒搗破天九大賭場

警方查獲隱身深山老林鐵皮屋的天九大賭場。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/25 14:44

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市刑警大隊日前接獲線報，有職業天九牌大賭場隱身樹林山區，警方經過蒐證後發現，該賭場隱身山林中，甚至沒有像樣的路可以入內，只能步行，但昨警方還是精準出擊順利搗破，帶回51人到案，其中包含41歲的賭場負責人彭姓男子，並扣回賭資、抽頭金350萬元。

據了解，彭男有多起賭博前科，趁尾牙將近，不少公司行號已先行公布年終獎金，因此想要賺一筆，特地選在樹林區深山搭建鐵皮屋以避查緝，聯外道路比產業道路還偏僻，只能步行前往，彭男也對自己選的地點很有自信。

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但警方仍透過情資蒐集，得知彭男又重操舊業，警方耐著山區寒冷，經過一系列蒐證，找到這處隱身山林的賭場，待各項事證集齊，昨深夜持搜索票出動查緝，現場將彭男與其工作人員共5人逮捕，現場46名賭客也全數帶回。另警方扣回抽頭金、賭資350萬元，以及天九牌、監視器等各項證物。

警方表示，該賭場賭客年齡落在40至60歲間，多半來自新北市樹林、新莊以及桃園市等地。警詢時彭男承認犯案，也表示想趁年底撈點錢好過年，隨後警方依賭博罪嫌，將彭男與其工作人員共5人移送法辦，46名賭客則依違反「社會維護法」裁罰。

新北刑大指出，除過年外，選舉投票日亦將屆，警方維護治安工作絕不會停歇，更會嚴查各類賭博案件，以防止有賭盤影響選舉情事，尤其自今年起檢舉經營選舉賭盤者，最高有獎金500萬元，民眾如有發現疑似有經營選舉賭盤情資線索，可立即向警方報案檢舉，新北警將全力迅速查辦。

現場賭資加抽頭金高達350萬元。（記者徐聖倫翻攝）

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