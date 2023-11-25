高雄老牌建商違建佔用頂樓32年 判拆還要賠區分所有權人5年租金

高雄建商佔用大樓頂樓蓋鐵皮屋當辦公室長達32年，被法院判拆屋還地。（民眾提供）

2023/11/25 13:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某老牌建商1990年在新興區蓋了一間12樓的華廈，並在12樓頂樓蓋了一間約91坪的鐵皮屋當辦公室，佔用長達32年，區分所有權人不滿提告，高雄地院判建商除了要拆屋還地外，還要賠給區分所有權人5年租金，且拆除前還要每月給付租金給區分所有權人。

判決指出，這棟位於高雄新興區的12樓華廈，屋齡已32年，當年興建完成後，建商自行在頂樓霸佔使用空間，並蓋了一間約91坪的鐵皮屋當辦公室使用，原本建商有付租給大樓管委會，但後來租金出現爭議，建商把辦公室挪到大樓5樓後，就沒再給租金。

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該大樓張姓和詹姓住戶不滿建商長期霸佔頂樓，向法院提告請求拆屋還地並索討多來的租金，高雄地院審理時，建商辯稱，大樓區分所有權人會議從沒要求返還頂樓平台的議案，僅有相關管理費爭議，讓建商認為自己有使用平台的權利，且2001年租用大樓5樓後，就沒有在頂樓經營業務，並未侵害大樓權益。

法官綜合相關事證後，認定頂樓平台為大樓全體區分所有權人共有，建商無法提出有過經全體區分所有權人決議或同意就霸佔使用多年，已侵害大樓權益，判建商除應拆屋還地外，還要依權狀比例，賠詹姓住戶5年租金1萬3千餘元、張姓住戶4萬3千餘元，且拆除前每月還要賠詹、張兩人每月各221、717元租金，可上訴。

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