為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

高雄老牌建商違建佔用頂樓32年 判拆還要賠區分所有權人5年租金

高雄建商佔用大樓頂樓蓋鐵皮屋當辦公室長達32年，被法院判拆屋還地。（民眾提供）

高雄建商佔用大樓頂樓蓋鐵皮屋當辦公室長達32年，被法院判拆屋還地。（民眾提供）

2023/11/25 13:42

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄某老牌建商1990年在新興區蓋了一間12樓的華廈，並在12樓頂樓蓋了一間約91坪的鐵皮屋當辦公室，佔用長達32年，區分所有權人不滿提告，高雄地院判建商除了要拆屋還地外，還要賠給區分所有權人5年租金，且拆除前還要每月給付租金給區分所有權人。

判決指出，這棟位於高雄新興區的12樓華廈，屋齡已32年，當年興建完成後，建商自行在頂樓霸佔使用空間，並蓋了一間約91坪的鐵皮屋當辦公室使用，原本建商有付租給大樓管委會，但後來租金出現爭議，建商把辦公室挪到大樓5樓後，就沒再給租金。

該大樓張姓和詹姓住戶不滿建商長期霸佔頂樓，向法院提告請求拆屋還地並索討多來的租金，高雄地院審理時，建商辯稱，大樓區分所有權人會議從沒要求返還頂樓平台的議案，僅有相關管理費爭議，讓建商認為自己有使用平台的權利，且2001年租用大樓5樓後，就沒有在頂樓經營業務，並未侵害大樓權益。

法官綜合相關事證後，認定頂樓平台為大樓全體區分所有權人共有，建商無法提出有過經全體區分所有權人決議或同意就霸佔使用多年，已侵害大樓權益，判建商除應拆屋還地外，還要依權狀比例，賠詹姓住戶5年租金1萬3千餘元、張姓住戶4萬3千餘元，且拆除前每月還要賠詹、張兩人每月各221、717元租金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
會勘張智倫家族違建 新北拆除大隊沒人來 李正皓：這就是中和土皇帝
2023/11/24 17:21

會勘張智倫家族違建 新北拆除大隊沒人來 李正皓：這就是中和土皇帝
張智倫家族違建「長高又長胖」 李正皓：拆頂樓違建是假動作
2023/11/22 14:01

張智倫家族違建「長高又長胖」 李正皓：拆頂樓違建是假動作

高房價擠壓 北客外溢都往哪買房呢？
再爆張智倫家族空中高爾夫違建 吳崢：長高長胖說謊被打臉
2023/11/22 12:13

再爆張智倫家族空中高爾夫違建 吳崢：長高長胖說謊被打臉
張智倫家族頂樓高球練習場違建 自拆
2023/11/22 05:30

張智倫家族頂樓高球練習場違建 自拆

感受美好生活 從一杯濃純香鮮乳開始
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播