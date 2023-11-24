夫妻倆存錢買房「離婚婆婆想入住」 網友勸：請站穩底線

夫妻倆好不容易存夠錢買房，婆婆知情後卻表示想同居，令人妻非常傻眼；示意圖。（資料照）

2023/11/24 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕一名人妻在Dcard論壇分享，近期與老公終於存到頭期款買房，不料離婚的婆婆卻想一起同居，而原PO很怕之後會有很多婆媳問題，沒有隱私跟自由，且認為如果真的跟婆婆一起住，感覺就失去買房的意義了，不知道該怎麼辦。

人妻在《Dcard》發文表示，自己婚前曾跟丈夫討論，決定婚後先在外租屋，等存夠錢在買一間屬於自己的小窩，也與婆婆說過此事，而婆婆當時認為只要原PO夫妻倆高興就好，不料，最近買房後，婆婆卻多次表示想與原PO夫妻倆一起同居，令原PO百般無奈，不知道該如何是好。

請繼續往下閱讀...

原PO透露，在婚後不久，婆婆卻跟公公離婚且分居，目前搬到已婚大姑的家，此時原PO夫妻倆，剛好存夠頭期款，買下屬於自己的房子，但還在裝潢當中，但婆婆知情後卻表示想來住，而丈夫開不了口，且也找不到適合的理由說服婆婆。

原PO表示，自己真的不想與婆婆同居，雖然現在還沒住一起，但只要一想到有可能未來會一起住，心情就不是很好，很擔心同居之後會有很多婆媳問題，沒有隱私跟自由，「如果真的跟婆婆一起住，感覺就失去買房的意義了」。

貼文吸引大批網友紛紛留言，「把媽媽也接來住，龍虎對決」、「老公開不了口的話，那你們只好學公公婆婆離婚了」、「一開始就說好不同住 請站穩底線」、「他開不了口說到底就是他覺得委屈媽媽不行但委屈妳沒關係」、「以過來人跟妳說，不要跟婆婆住，就算人不錯也不要」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法